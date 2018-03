Villuendas i Rosich, candidats a la presidència

Les eleccions a la presidència de la federació catalana d’atletisme es faran el dissabte 17 de març amb dos candidats ja oficials, Joan Villuendas, que aspira a la reelecció, i Mercè Rosich, expresidenta del CA Manresa, que va formar part de la junta de la federació en l’etapa de Romà Cuyàs (2000-2012). Els dos presidenciables van presentar ahir els avals requerits.

Mentre que Villuendas es presentarà amb una candidatura continuista, Rosich, que ha deixat la presidència del Manresa per aspirar al nou càrrec, té en el seu equip de dinou aspirants a formar la nova junta l’exatleta olímpic Manel González, que va ser precandidat a les eleccions de la federació espanyola, i l’antic tresorer de la federació, Jordi Puntés. El seu tècnic de confiança és Joan Lleonart, actual entrenador d’Ester Guerrero, entre d’altres. Si Rosich guanya les eleccions Lleonart serà el nou director tècnic de la federació.

Amb vista a les eleccions hi ha 103 clubs censats, però no tots podran votar, perquè alguns no tenen regulada la seva situació. Rosich és conscient que no és fàcil guanyar unes eleccions a un president que és en el poder, però té confiança en el seu projecte: “Volem una federació més propera al territori, que no totes les competicions estiguin concentrades a Barcelona, aprofitar les pistes que hi ha escampades pel país, que n’hi ha moltes, i que es potenciïn els nuclis d’atletes en els territoris, que no es trenquin.”

Rosich va començar a fer atletisme el 1969. El 1971 va guanyar la cursa absoluta de la Jean Bouin i el 1975 ja va començar a fer d’entrenadora. El 2000 va ser elegida presidenta del CA Manresa i és una de les poques dones que ha ocupat aquest càrrec a Catalunya. Rosich creu que l’atletisme, com a marca, pot aconseguir més recursos amb una bona campanya de màrqueting: “Hem de fer conèixer a tota la gent que corre que en l’atletisme hi ha moltes altres modalitats.”