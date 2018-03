Les dones no manen

Les dones no ocupen els càrrecs més significatius de les institucions esportives. Una mostra més de la discriminació per gènere que inunda tots els àmbits de la societat i que provoca desigualtat salarial, diferències en la presència en els mitjans i masclisme amb les clàssiques escenes de les hostesses als podis, per citar alguns casos que cartografien aquest sexisme. Res de nou. L’esport és un mirall del món.

La presència femenina en la direcció dels organismes esportius principals és una de les assignatures pendents. El Comitè Olímpic Internacional, per exemple, només ha estat dirigit per homes des de la seva fundació, el 1894, i el mateix ha passat en el Comitè Olímpic Espanyol en els més de cent anys d’història i en altres organismes mundials com la UEFA, la FIFA... Aquesta invisibilitat es reprodueix en els principals clubs del país (Barça, Espanyol, Penya, BM Granollers, CN Sabadell), que no han estat mai governats per dones. La desigualtat també es nota en les federacions esportives catalanes. Només quatre de les 69 federacions tenen una dona al capdavant. Això significa un 5,7%. Una dada semblant a la del panorama espanyol, en què trobem tres presidentes en 59 federacions, que suposen un 5,08%. Les quatre presidentes catalanes són Francina Guardiola (FC Triatló), Maribel Zamora (FC Voleibol), Lucia López (FC Agility) i Marina Gómez (FC Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual).

Guardiola creu que la dinàmica de la societat no afavoreix la participació femenina en aquestes activitats: “Les dones suportem massa càrregues domèstiques. S’ha de fer una feina de conscienciació des de la infància per entendre que tots som persones i que hi ha tasques que s’han de repartir.” I afegeix: “Hem de ser nosaltres mateixes les que potenciem la nostra presència, sense esperar que ho facin els altres.” I insisteix: “És vital que els mitjans de comunicació ens tinguin en compte.” Finalment, lamenta la desigualtat en la participació en els triatlons, en què tan sols el 20% de les inscripcions correspon a dones. Per contra, recorda que en els Jocs de Rio, de Catalunya, només Carolina Routier va participar en el triatló.

Pruna, l’excepció