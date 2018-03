Duel etíop i kenyà a la vista

La marató de Barcelona, amb més de 17.000 inscrits, compleix 40 anys, i per a la cita ha pogut contactar amb l’etíop Tsegay Kebede, de ben segur és el fondista amb millor palmarès que haurà participat en les quatre dècades de la prova. Amb un cos menut de 1,58 m i 50 kg pelats, Kebede, de 31 anys, ha estat capaç de bastir un historial enorme, que inclou una medalla de bronze en els Jocs de Pequín 2008, un altre del mateix color en el mundial de Berlín 2009, a més de diverses victòries en les prestigioses maratons de París (2008), Fukuoka (2008 i 2009), Londres (2010 i 2013) i Chicago (2012). En aquesta última marató va ingressar en el selecte club de corredors que han baixat de les 2h05 en la distància (2h04:38).

Kebede, doncs, és una de les apostes de l’organització per intentar trencar el rècord del circuit, que des del 2010 ostenta el kenyà Jackson Kotut amb 2h07:30. El corredor etíop pensa que a Barcelona pot baixar de les 2h07, una barrera que no trenca des del 2014, quan va acabar en tercer lloc a Londres amb 2h06:30. En la roda de premsa prèvia a la prova també hi va assistir el kenyà Jonah Chesum, que ara fa un any va escriure una bonica història de superació, sempre tan evocadores de la marató. Amb una malformació al braç que l’havia portat a competir en els Jocs Paralímpics de Londres 2012 i amb la tasca assignada de llebre, Chesum es va quedar al capdavant de la prova quan els grans favorits van fer figa. El corredor kenyà va trencar tots els esquemes i va ser el vencedor amb 2h08:57. Ja s’ha explicat que amb el premi assolit per la victòria –uns 20.000 euros– es va comprar uns terrenys a Kenya i una vaca que va batejar amb el nom de Barcelona. Ara està prenyada i si és mascle es dirà Messi.

Kebede i Chesum van ser ahir les cares visibles de la prova, però en el cartell d’elit ja s’albira l’enèsim duel entre etíops i kenyans, i no seria cap sorpresa que la victòria no sigui per cap d’aquests dos atletes. Pel nivell de les marques, s’ha de tenir en compte al kenyà Philip Sanga Kimutai (2h06:07) i els joves etíops Tariku Kinfu (2h07:48) i Bira Seboka (2h08:51). També s’espera que puguin fer un salt de qualitat els kenyans Anthony Maritim (2h09:11) i Hillary Kipsambu (2h09:28), companys d’entrenament del maresmenc Marc Roig.

A banda dels corredors d’elit, la comissionada d’Esports, Marta Carranza, va recordar el segell cinc estrelles a la qualitat que l’Associació Europea d’Atletisme ha atorgat a la cursa i la simbiosi que la prova ha aconseguit a la ciutat, amb els 300.000 veïns que l’any passat van animar el pas dels corredors.