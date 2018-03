La tercera serà la bona?

El Junior i el Club de Campo es tornaran a veure les cares en la final de la copa de la Reina per tercera vegada consecutiva. “No hem de canviar gaire res respecte de les altres vegades però, sobretot, no hem de tenir por”, comentava Anna Gil, golejadora del Junior ahir a la tarda. Mariona Serrahima, Carlota Petchamé i Cristina Guinea van completar la golejada (4-0) de les santcugatenques contra el Polo, un dels rivals de la part alta de la lliga. L’efectivitat va ser decisiva per a un Junior que avui vol canviar el guió de les últimes finals contra el Club de Campo i alçar la segona copa de la Reina de la seva història.

El conjunt madrileny es va desfer de l’Egara en la primera de les semifinals d’ahir. Tot i la diana inicial de Marta Llobet, el potencial madrileny va saber capgirar el marcador i la darrera diana de Carola Salvatella només va poder maquillar el resultat per a un combatiu i orgullós Egara.