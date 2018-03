Flirtejant amb els rècords

Els kenyans Anthony Maritim i Ruth Chebitok, els vencedors de la 40a marató de Barcelona, es van fer ahir un lloc en el podi de l’historial de la cursa per excel·lència de la capital catalana. Finalment, no hi va haver rècords, però els registres dels guanyadors, 2h08:08 i 2h25:49, se situen per mèrits propis en el tercer lloc del rànquing de la marató barcelonina. En algunes fases de la cursa es va flirtejar amb la millor marca del circuit, però finalment no van poder superar els registres de referència, en poder de Jackson Kotut (2h07:30 del 2010) i de Helen Bekele (2h25:04 del 2017). La prova va aplegar uns 17.200 corredors, ben acompanyats pel suport dels barcelonins durant tot el trajecte, i es va constatar la cada vegada major participació femenina, concretament 3.572 dones, que suposen un 23% del total.

Amb la plusmarca de Kotur a l’horitzó, el grup d’elit va prendre puntualment la sortida a l’avinguda Maria Cristina amb una agradable temperatura de 13ºC. La consigna era clara i els temps de pas dels escollits, prop d’una vintena de corredors liderats per tres llebres kenyanes, van cobrir els temps de pas més o menys estipulats al quilòmetre 10 (30:23) i 15 (45:42). Al pas de l’equador (1h04:22), amb el grup capdavanter reduït a quinze unitats, es va fer 21 segons més ràpid que el 2010. L’etíop Tsegay Kebede, el cap de cartell, es mantenia entre els millors, però Jonah Chesum, el sorprenent vencedor de l’any passat ja cedia un minut llarg respecte als primers. Les llebres contractades per assegurar un bon ritme començaven a pagar el desgast de la prova i al quilòmetre 25 ja només una sobrevivia al capdavant de la cursa. Les retirades prematures de les llebres i l’aparició del vent a la zona de la Diagonal començaven a frenar l’empenta dels favorits al pas pel quilòmetre 30 (1h31:03). La gran trencadissa de la prova, però, es va produir en el 35, quan quatre corredors, els kenyans Anthony Maritim, Silas Too i Hillary Kipsambu, i l’etíop Tariku Kinfu, van escapar-se del gran grup. Kebede quedava despenjat i passava en aquest punt quilomètric a 39 segons dels primers. El desenllaç era cada cop més a prop i abans d’enfilar el Paral·lel Maritim va prendre la iniciativa i ja va passar amb avantatge en l’últim parcial (2h00:59). Semblava que el rècord encara era factible, però en el tram final va perdre pistonada i es va haver de conformar amb els 2h08:08, que rebaixaven en més d’un minut la seva marca personal (2h09:11).

Sis per sota de 2h10

La legió kenyana va guanyar clarament la partida a l’etíop perquè Too i Kipsambu van completar el podi amb registres inferiors a 2h09. La tripleta etíop es va jugar la quarta plaça a l’esprint, que es va resoldre a favor de Kinfu, amb el mateix temps de Kebede i amb un únic segon d’avantatge respecte d’Abeg. En tot cas, sis corredors per sota de les 2h10, una fita que no s’aconseguia des de la màgica edició del 2010. Amb la victòria a Barcelona, Maritim millora el seu bon balanç en les maratons, ja que ha vençut en quatre de les seves set participacions. Les tres anteriors són a Colònia (2014) i les dues de Linz, a Àustria (2015 i 2017). Maritim s’entrena a Eldoret amb el grup de tot un referent de la distància, Eliud Kipchoge, i té en el maresmenc Marc Roig, instal·lat a Kenya, un dels seus grans amics. De fet, l’atleta de Sant Pol havia escrit dilluns al seu compte de Twitter: “Us presento els meus companys d’entrenament, Anthony Maritim i Hillary Kipsambu, que estaran en la línia de sortida de Barcelona. Correu a animar-los, si us plau. Venen amb ganes de fer marca.” Ahir van acabar primer i tercer, amb marques personals.

Arribar i moldre