Bronze d’Astrid Fina a PyeongChang

La rider catalana Astrid Fina ha aconseguit la medalla de bronze en surf de neu, en la modalitat de cros, categoria SB-L2, als Jocs Paralímpics d’hivern que es disputen al comtat de PyeongChang (Corea del Sud). Fina, que disputa els seus segons jocs, ha lluitat per aquesta medalla contra l’holandesa Renske Van Beek, a la qual ha vençut en una baixada que ha dominat de principi a fi. L’or i la plata han estat per a dues altres holandeses, Bibian Estovalles-Spee i Lisa Bunschoten.

“No m’ho crec. No sóc conscient que he aconseguit una medalla. A la baixada he volgut assegurar i no he anat a mort, per no caure, i que l’altra m’avancés”, ha manifestat Astrid Fina després de la cursa. “De tot el que he patit ja no me’n recordo. Ha estat un treball molt dur. He estat lluny de la meva família, lluny dels meus amics i en moments amb molta fatiga”, ha dit també. Fina que divendres competirà en la modalitat de Banked eslàlom, ha dedicat aquest èxit a Albert Mallol, el seu entrenador. “Sense ell no hi ha medalla. Se l’ha treballat molt i m’ha aguantat”.