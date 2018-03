‘Catalunya experience’

Catalunya es tornarà a convertir la setmana vinent (19-25 de març) en la capital mundial del ciclisme amb una nova edició de la Volta, que va ser presentada ahir a l’Inefc de Barcelona amb una posada en escena que va demostrar que l’acord amb ASO –empresa organitzadora del Tour– ha comportat un salt qualitatiu. La prova arriba més llaminera que mai. Hi haurà muntanya, un cartell excepcional i la nova sensació del ciclisme mundial, Marc Soler (Movistar), que després de triomfar en la París-Niça arriba com a gregari de luxe per a la dupla que lidera el seu superequip: Alejandro Valverde, defensor del títol, i Nairo Quintana, el campió del 2013. L’altre gran equip del pilot, el poderós Sky, portarà el sabadellenc David de la Cruz, aliat de Soler en la gesta del de Vilanova a Niça, i el sempre perillós Sergio Henao.

La Volta, amb tot, no serà només un duel Movistar-Sky. L’UAE Emirates vindrà a Catalunya amb l’irlandès Dan Martin i Fabio Aru, i el Mitchelton-Scott, amb els germans Adam i Simon Yates, el colombià Esteban Chaves, Mikel Nieve i l’actual líder del World Tour, Daryl Impey. La llista d’aspirants al podi és interminable: Van Garderen, Bob Jungels, Pantano, Kelderman, Bennet, Urán (segon al podi final del Tour), Woods, Rolland, Pinot i Barguil.

En el ciclisme modern, cap dels caps de cartell es limita a figurar-hi. Tots sortiran a mossegar i a buscar punts i victòries, sempre cotitzades.

La caravana s’instal·larà a Calella durant el cap de setmana, i dilluns, per setena vegada consecutiva, serà el punt de partida de la 98a edició de la Volta, i també del final, en una jornada, en principi, propícia per a esprintadors, encara que també hi ha el precedent de fa tres edicions, quan el polonès Maciej Paterskhi va culminar amb èxit l’atac. L’endemà, el gran grup, a diferència de les últimes edicions, enfilarà cap al sud i es plantarà a Valls en una segona part del recorregut apta per als aventurers, si bé l’esprint també és una opció. Després de coronar Lilla, hi ha un descens de 15 quilòmetres fins a la meta que pot ser trepidant. A continuació comença la part més muntanyosa de la Volta, amb dos finals a dalt: el primer, a Vallter 2000, previ ascens a tres ports de primera (Bracons, Oix i Rocabruna), i l’endemà, a La Molina, després de superar el port més compromès d’aquesta edició, la Creueta (1.923), i finalment, el pilot arribarà a la Val d’Aran una altra vegada després de 25 anys, i pel camí trobarà el port del Cantó i la Creu de Perves, en la jornada més maratoniana (213 km). Torrefarrera, que viurà el seu primer final de la Volta, serà un altre emplaçament per a velocistes i el clàssic circuit de Montjuïc servirà per polir els últims detalls de la general.