Cinc dels deu primers

Rafael Nadal, Grigor Dimitrov, David Goffin, Dominic Thiem i Kevin Anderson, els números 2, 4, 6, 7 i 9 del món, disputaran, entre el 21 i el 29 d’abril, el 66è Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Comte de Godó. El torneig es va presentar ahir amb aquests noms al capdamunt del cartell, el més atractiu dels últims anys, a l’imponent Saló de Cent de l’ajuntament de Barcelona. Altres jugadors de primer nivell que hi participaran són Pablo Carreño, Roberto Bautista i Diego Schwartzman, tots tres entre els 20 millors, així com el japonès Kei Nishikori, campió el 2014 i 2015, finalista el 2016 i que l’any passat no hi va poder ser per una lesió de canell. Albert Costa, director esportiu del torneig, va destacar també que es podran veure alguns dels tennistes de la nova generació de l’ATP: “Hi haurà jugadors com Andrei Rublev, Hyeon Chung o Karen Khachanov, que estan cridats a estar entre els deu primers del circuit.”

El president del RCT Barcelona, Albert Agustí, va fer un repàs de les novetats del torneig, entre les quals destaquen la celebració d’una competició d’e-sports amb 256 participants, que s’iniciarà el 24 de març; la realització d’una fotografia en què apareixeran els millors jugadors del torneig a la Rambla de Barcelona, com a reconeixement a les víctimes de l’atemptat del 17 d’agost passat, i l’homenatge a la figura de Toni Nadal, el que va ser entrenador de Rafa Nadal fins a la temporada passada, que ara es dedica a la formació de joves valors a l’acadèmia que el número 2 del rànquing mundial té a Mallorca. “L’homenatjarem a la pista que porta el nom del seu nebot”, va ironitzar Agustí, que va subratllar també que, per primera vegada, aquest serà un Trofeu Comte de Godó sense fum.

Per la seva banda, Josep Oliu, president de Banc Sabadell, va recordar que el patrocini de la seva entitat es va iniciar fa onze anys, en plena crisi econòmica. “El 2007 estàvem en un moment de dubte, però vam apostar per aquest torneig i ara estem molt satisfets”, va dir. Abans, Javier Godó, el comte de Godó, havia indicat que el torneig al qual dona nom “és considerat per molts jugadors com un dels millors 500 del circuit”. Mentre que l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va obrir i va tancar l’acte, va mostrar el seu agraïment a l’organització per “l’esmena que hi ha hagut en les condicions de treball i els uniformes de les hostesses”. Colau feia referència a la denúncia per assetjament discriminatori que l’any passat va esquitxar el torneig.