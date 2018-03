Amb denominació d’origen

Maria Vicente (2001) està acostumada a col·leccionar títols i rècords catalans i espanyols des que fa alguns anys va començar a cridar l’atenció dels especialistes en un campionat infantil. Va aparcar definitivament els tutús i les sabatilles de ballet i seguint els consells del seu cosí es va calçar unes sabatilles de claus per començar a explorar els seus límits sobre el tartan. Des d’aleshores, el procés de creixement d’aquesta jove de l’Hospitalet de Llobregat, de pare cubà i mare de Conca, ha estat continu, sense aturador. El títol mundial juvenil d’heptatló a Nairobi, l’estiu passat, va ser tota una fita i aquest cap de setmana ha tornat a sacsejar l’univers atlètic amb la consecució d’un rècord del món de pentatló sub-18 en pista coberta.

Els 4.731 punts acreditats en el campionat espanyol d’Antequera han tornat a evidenciar el talent i la capacitat competitiva d’aquest portent físic de només 16 anys (en farà 17 el 28 de març). Per rubricar aquest registre, Vicente va millorar la seva marca en tres de les cinc proves del pentatló: en 60 m tanques (8.33), que també suposen el rècord estatal de la categoria; en alçada (1,75 m), que és la plusmarca catalana sub-18, i en els 800 m (2:22.77). Va completar la combinada amb els 13,06 m en pes i els 6,11 m en llargada.

No és gaire habitual, encara que sigui en categories de formació, que un atleta català estableixi una plusmarca mundial. De fet, no havia passat mai en pista coberta i per trobar-ne alguna a l’aire lliure s’ha de retrocedir fins al segle passat. L’última havia estat la marxadora de Viladecans Reyes Sobrino, que el 1987 va cobrir els 5 km marxa, una prova que no forma part dels campionats oficials, en 21:25. De fet, les proves de marxa atlètica guanyen per golejada entre els millors registres mundials i europeus protagonitzats per atletes catalans, tal com es pot veure en el quadre adjunt. En aquest sentit, destaca la gesta de Josep Marín, que en va acreditar dues d’una tacada (30.000 m marxa i 2 hores marxa) en una prova a l’estadi Serrahima, que d’entrada només tenia la pretensió de rebaixar les plusmarques espanyoles. La sabadellenca Montse Pujol, igual que Vicente un altre prodigi de precocitat, va batre el rècord sub-20 en 400 m tanques, el 1978. Segons les dades aportades per la Federació Espanyola d’Atletisme, també formarien part del grup de les recordistes mundials, les germanes de Terrassa Lucinda i Margot Moles, dues pioneres de l’esport femení, que el 1931 van enviar el martell a 17,03 i 18,58 m respectivament. Si el ventall es redueix a Europa, s’amplia el nombre de talents catalans. Així, destaca un altre valor de futur, el lleidatà Aleix Porras, que la setmana passada ja va competir en el mundial de Birmingham i que el 2016 va deixar el rècord sub-20 de 400 m tanques en 50.38 a Mataró.