Albert Casanovas i Anna Quintana, els millors

La Federació Catalana de Patinatge va recuperar ahir, 17 anys després, la Nit del Patinatge. La sala de banquets del Mirador de les Caves-Cal Blay, a tocar de Sant Sadurní d’Anoia, va acollir la celebració de la Gala del Patinatge Català, en la qual es van premiar els èxits internacionals més destacats dels esportistes i clubs catalans durant el passat 2017. En l’acte es van distingir els medallistes catalans dels World Roller Games de Nanquín i els clubs que van fer 75 anys o més l’any passat, així com les personalitats, les institucions i les empreses que, pel seu compromís, suport o col·laboració, han estat importants per la FCP. També hi va haver mencions especials a la trajectòria de tècnics, esportistes, jutges, àrbitres i joves promeses, i es va fer un reconeixement a un grup de jugadors llegendaris d’hoquei sobre patins, entre els quals els primers campions del món, dels anys cinquanta i seixanta del segle passat, i els subcampions olímpics en els Jocs de Barcelona.

Un dels moments culminants de la gala va ser l’elecció del millor esportista masculí i la millor esportista femenina, entre els més destacats de totes les disciplines de la Federació Catalana de Patinatge, i els triats van ser el jugador del Reus Deportiu Albert Casanovas, campió d’Europa amb el seu club i del món amb la selecció estatal, i la patinadora del CPA Olot Anna Quintana, medalla d’or de patinatge artístic, xous grans, amb el seu equip.