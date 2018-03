El Barça torna a naufragar

El Barça va tornar a ensopegar ahir amb la mateixa pedra de l’any passat: els quarts de final de la copa d’Espanya. La tanda de penals va donar el bitllet al Saragossa i el conjunt blaugrana, favorit, es va quedar amb un pam de nas. L’encert d’Adrián Pereira sota els pals, la bona disposició ofensiva dels aragonesos i la poca inspiració atacant dels blaugrana van ser clau. D’aquesta manera, el primer títol de la temporada s’esvaeix.

El partit va tenir una dinàmica clara i el Barça va dur la batuta durant els quaranta minuts. Només en els primers instants, amb les piles carregades, el Saragossa va estirar-se per tot el camp, pressionant amunt i dificultant la circulació blaugrana. Ferrão, Leo Santana i Esquerdinha ho van provar amb insistència però van topar amb un Adrián Pereira inspiradíssim. El porter dels aragonesos, d’edat juvenil, va culminar una actuació memorable per suplir els altres dos porters de la plantilla, lesionats tots dos. El Barça atacava amb insistència i quan més s’ho mereixia, el Saragossa va veure porteria; Adri Ortego, pitxitxi de la lliga, va culminar un contraatac elèctric abans del descans. A més, els pals, que van repel·lir dos llançaments de Rivillos i Ferrão, van acabar de treure de polleguera el conjunt blaugrana.

En la represa, no va canviar el guió. Adrián es feia gran sota els pals, el Barça seguia fent un monòleg sense profunditat i les ocasions clares brillaven per la seva absència. Només Ferrão, culminant un contraatac, va poder empatar el duel. D’alguna llambregada individual depenia el Barça, que no circulava amb fluïdesa. El Saragossa, cansat, agafava aire utilitzant el porter jugador i el Barça només va poder replicar un xut d’Aicardo a la fusta.

En els penals, com ja havia passat durant el partit, Adrian es va multiplicar. Li va aturar el segon xut a Rivillos i ve veure com Anás feia el gol definitiu. El Barça torna a fallar.