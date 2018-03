El Sabadell torna a golejar el Mataró i ja és a la Final Four

El Sabadell ha repetit golejada sobre el Mataró en el partit de tornada dels quarts de final de l’Eurolliga femenina, disputat a la piscina Joan Serra, i ha acabat de confirmar la seva setena classificació per a la Final Four de la màxima competició continental en els últims vuit anys. Les jugadores de David Palma, que ja havien aconseguit un avantatge definitiu en el duel d’anada (12-3), han tornat a ser molt superiors a les de Florin Bonca i s’han imposat per un 6-11 que deixa el resultat de l’eliminatòria en un global de 23-9.

De fet, han sentenciat ja en el primer quart (1-4). Al descans s’ha arribat amb un contundent 1-7 i en la segona part, aprofitant que l’equip vallesà ha frenat la seva intensitat, el Mataró ha acabat imposant-se per un parcial de 4-3 (2-1 en el tercer quart i 3-3 en l’últim quart). La màxima golejadora del partit ha estat la nord-americana Kiley Neushul, amb cinc dianes.