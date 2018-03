Toni Romero és nomenat nou director de L’Esportiu

El consell d’administració de Maig 2011 SLL, empresa editora de L’Esportiu, ha nomenat Toni Romero director de la publicació en substitució d’Emili Gispert, que ha ocupat el càrrec des del 14 d’agost del 2011 i que passa a exercir com a vicedirector d’El Punt Avui.

Toni Romero i Estanyol (Palamós, 1966) ha desenvolupat tota la seva vida periodística en la premsa esportiva escrita. Impulsor i col·laborador de diverses iniciatives periodístiques escrites i radiofòniques a escala local, va estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i el 1986 va començar a treballar a Diari de Girona, del qual posteriorment va ser cap de la secció d’esports. El 2 de gener del 1995 es va incorporar a El Punt, en què va treballar com a redactor i responsable d’esports en l’edició de Comarques Gironines fins que es va incorporar a El 9 el setembre del 2003 com a director de l’edició de Girona. Amb la compra d’El 9 per Maig 2011 SLL va passar a exercir com a cap de redacció de les àrees de bàsquet i motor, responsabilitats que ha mantingut sota la capçalera de L’Esportiu, continuadora d’El 9 des del 6 d’abril del 2014.

Toni Romero és el quart director del diari, comptant les dues capçaleres. Agafa el testimoni d’Emili Gispert, ara mateix vice-director d’El Punt Avui. Gispert havia rellevat Pep Riera, que, el novembre del 2003, havia succeït el director fundador, Jordi Grau.