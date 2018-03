Joan Villuendas guanya les eleccions en la ‘foto-finish’

Joan Villuendas ha estat reelegit aquest matí president de la Federació Catalana d’Atletisme després de superar a la candidatura encapçalada per Mercè Rosich per un ajustat 37-36. El triomf, a més, no s’ha concretat fins a la darrera papereta, moment en què tots dos candidats estaven empatats.

L’Assemblea General Extraordinària per a realitzar la votació per l’elecció de president i junta directiva de la Federació Catalana d’Atletisme s’ha fet a la sala d’Actes de l’edifici docent del Consell Català de l’Esport d’Esplugues de Llobregat. Un cop realitzat l’acte de votacions, continua el procés electoral, obrint-se el període de possibles reclamacions fins a arribar la proclamació definitiva i presa de possessió, si s’escau, el proper 22 de març.

Villuendas, de 65 anys i expresident del Club Atlètic Granollers, va ser elegit en el càrrec el març de 2012.