El somni europeu, frec a frec

El Fraikin BM Granollers prossegueix avui contra l’Osca (20.30 h per Movistar +) la seva pugna particular per guanyar-se una plaça per a la copa EHF. El Barça Lassa, tot i la victòria in extremis a Valladolid (29-30), ha començat el compte enrere per rubricar un títol de lliga cantat que podria sentenciar d’aquí a dues jornades. L’Ademar, segon amb 31 punts, ha pres embranzida per assegurar-se el subcampionat i guanyar la segona plaça per a la lliga de campions. A partir d’aquí, però, tot és més obert que mai i a cada jornada hi ha ball de bastons per refermar-se en el tercer i quart lloc, que dona dret de jugar a la copa EHF. Sis equips, del tercer al vuitè, estan separats per un sol punt de diferència i el goal-average particular pot jugar un paper determinant en la classificació final. El Granollers està plenament immers en aquesta lluita i ara per ara ocupa el cinquè lloc després de la derrota de dissabte a la pista del Ciudad Encantada de Conca (25-23), que el va fer baixar del tercer graó del podi provisional.

L’equip vallesà està empatat a 27 punts amb el Guadalajara, tercer, el mateix Ciudad Encantada, amb qui té l’average perdut, i amb l’Osca, que en la primera volta va derrotar per 23-24. Amb 26 punts, en setena i vuitena posició, hi figuren La Rioja i l’Anaitasuna.

Des que es va reprendre la lliga després de l’europeu, el Granollers presenta un balanç de quatre victòries i tres derrotes, la majoria amb resultats molt ajustats. “No recordo una lluita tan igualada i tan exigent en el dia a dia per una plaça en competició europea. Cada setmana tenim partits de molt de nivell i amb moltes coses en joc”, admetia Marc Garcia, un dels especialistes defensius de l’equip vallesà, després del partit de Conca. També es va pronunciar en els mateixos termes el pivot Gonzalo Porras: “En partits tant igualats la victòria es pot decantar en favor d’un o un altre bàndol. A vegades s’ha resolt al nostre favor, però contra el Conca no va poder ser. Hem de guanyar l’Osca per continuar ben classificats.” Amb aquest panorama, també s’haurà d’estar molt pendent de la final a vuit de la copa del Rei –es juga a Madrid el 4, el 5 i el 6 de maig–, perquè si el campió i el subcampió ja tenen la plaça europea assignada aleshores també tindria premi el cinquè classificat de la lliga.

Sense perdre de vista el decisiu partit de la copa EHF de diumenge contra el Chambery, el Granollers rep l’Osca amb els dubtes de Rolandas Bernatonis i David Resina.