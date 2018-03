Camprodon, l’escapada

Fins a tres vegades va negar Thomas de Gendt (Lotto Soudal) que pogués disputar la general de la Volta Catalunya, després de guanyar l’etapa amb final a Camprodon. Sense dos ports de primera i l’especial de Vallter, el corredor més combatiu del pilot internacional va fer valer la seva experiència aventurera amb Lluís Mas (Caja Rural), Pablo Torres (Burgos) i Mikel Bizkarra (Euskadi) i va arribar amb més d’un minut i mig de marge i en solitari respecte a un selecte grup de perseguidors quan entrava al túnel de Collabós, el darrer i més llarg de la variant que connecta la Garrotxa i el Ripollès i que la Volta tenia com a recurs per estalviar-se Montagut i Oix, un carreró sense sortida. El belga ja havia coronat Bracons, l’únic port de primera, sol al davant, tot i que baixant el van atrapar, i amb les bonificacions dels intermedis sabia que si arribava a més de l’etapa s’enduria el mallot de líder de la general. I muntanya. A la recta de la Ral, abans d’arribar a Camprodon i la Colònia Estabanell, el belga comptava només amb 34 segons i el seguien Quintana, Simon Yates, Frank i Pinot, que s’havien desempallegat del grup en la darrera rampa de la variant abans del túnel llarg, amb tres carrils a la calçada.

“Només en els dos darrers quilòmetres i els he mirat de fer al més ràpid possible. Mirava enrere a veure si venia algú i només eren motos”, assegurava De Gendt, sobre quan es va veure amb possibilitats. La majoria d’aficionats li reconeixen el valor que mostra en les seves aventures i, és clar, el seu triomf a Camprodon en l’escapada va ser celebrat. És la seva tercera victòria en la cursa catalana i, qüestionat sobre si era més difícil la d’ahir que la de Port Ainé de fa dos anys –la primera va ser a Montjuïc el 2013–, el belga assegurava, tremolant de fred com tots els presents, que l’anterior havia estat més complicada però només per la pujada dels darrers quilòmetres. I va ser, segurament per la manca de desnivell al final, que Dani Navarro, Adam Yates –retirat– i Jordi Simon es van veure afectats per una caiguda en el darrer quilòmetre, ja a Camprodon i abans de la baixada que duia els corredors al darrer gir previ a l’arribada que substituïa la de Vallter. L’estació i el seu accés ja estaven tancats dimarts a la nit, per les fortes ratxes de vent.

La Molina, avui, ha d’acabar d’ordenar la lluita per la general, amb un lleuger marge de Valverde respecte als Mitchelton, liderats per Simon Yates, fi des de la París-Niça.