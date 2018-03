El títol del Barça queda ajornat

La celebració pel títol de lliga Asobal haurà d’esperar. El Barça, que podia assegurar-lo matemàticament ahir, va complir guanyant el cuer, el Cangas del Morrazo, en un partit sense història que va esvair els dubtes que podien haver aparegut després de l’ajustada victòria de dissabte passat, a Valladolid. L’Ademar de Lleó, però, també va confirmar els pronòstics i va vèncer a la pista del Teucro (24-32), tot i que es va arribar a la mitja part amb un inquietant empat (13-13). El cas és que els lleonesos encara estan a una distància en la classificació que fa que la lliga encara no sigui del tot blaugrana. Ho serà si en la pròxima jornada, dimarts vinent, els jugadors de Xavi Pascual guanyen a la pista del Ciudad Encantada.

El Fraikin Granollers, per la seva banda, va derrotar amb autoritat el Bada Huesca, un rival directe en l’aferrissada lluita per aconseguir un lloc en la copa EHF de la temporada que ve. Els vallesans, molt encertats en atac, no van donar opcions al conjunt aragonès, que arribava amb tres triomfs consecutius, van portar la iniciativa des del començament del duel i, després de marxar al descans amb una diferència de sis gols (15-9), van sentenciar en la segona part. Antonio Rama es va permetre el luxe, fins i tot, de fer descansar algun dels seus jugadors en el tram final, pensant en el transcendental duel de diumenge que ve en la copa EHF, contra el Chambery.