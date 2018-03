Barça-Santboiana, el ‘play-off’ en disputa

Molt en joc en el derbi avui, a les 12 del migdia, a la Teixonera. El FC Barcelona i la UE Santboiana es veuran les cares, en un duel fratricida, després de tres setmanes de descans en la divisió d’honor pels compromisos de la selecció estatal. A quatre jornades del final de la lliga, els blaugrana disposen de poques opcions de sumar punts per acabar entre els sis primers i classificar-se per al play-off, mentre que els del Baix Llobregat es volen assegurar, precisament, la sisena posició, que ocupen amb nou punts més que els seus veïns.

La victòria en l’últim partit contra el líder invicte, el VRAC Quesos Entrepinares, ha donat moral i oxigen a la Santboiana. “Serà un partit molt dur, segur. És un derbi, sí, però el nostre principal objectiu és sumar punts per apropar-nos més al play-off”, sosté Ricardo Martinera, el director esportiu dels del Baldiri Aleu, que, per altra banda, considera que una victòria dels seus no serà definitiva. “Encara quedaran quinze punts en disputa”, diu. Les baixes de Sam Mitchell, Ethan Woodmass i Marcos Puig, que s’afegeixen a les de Paolo Ragazzi i Josep Puigvert, suposen una dificultat important per al conjunt que entrena Lewis Williams, que, a més, haurà d’acostumar-se a un terreny de joc de gespa artificial, com és el del municipal de la Teixonera. “Segur que no ens afavorirà gens, però ens hi haurem d’adaptar”, comenta Martinera.

Pel que fa al Barça, després d’un molt bon inici de temporada, les tres derrotes consecutives que acumula han desinflat de manera considerable les seves possibilitats de jugar les eliminatòries pel títol. “Si volem esprémer les nostres opcions de jugar el play-off, hem de guanyar la Santboiana. I tot i així serà complicat aconseguir-ho, perquè ens avantatgen de dues victòries”, explica Tomy García, el tècnic blaugrana. “És un partit molt motivador. Fa molt de temps que no els guanyem i, si ho fem, crec que haurem fet una temporada dolça. És un repte guanyar-los. En tot cas, ja m’està bé que tinguem aquesta exigència. Quan vaig arribar, lluitàvem per no baixar”, sentencia.