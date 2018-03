Sainz i Sánchez no fallen

La jornada de quarts de l’Estrella Damm Catalunya Master es va saldar amb el triomf de les dues jugadores catalanes, que avui jugaran les semifinals a l’Olímpic de Badalona. La barcelonina Lucía Sainz i la menorquina Gemma Triay van resoldre sense gaires problemes el duel contra l’argentina Cata Tenorio i l’espanyola Bea González per 6-2 i 6-1. Les seves rivals avui en la semifinal seran les números 1, les germanes aragoneses Mapi i Majo Sánchez Alayeto (10 del matí). La reusenca Ari Sánchez i la madrilenya Marta Ortega van tenir una feinada però se’n van sortir contra Victoria Iglesias i Teresa Navarro: 3-6, 6-2 i 7-5. Les seves rivals d’avui (16.30 h) seran les temibles Marta Marrero, canària establerta a Sant Cugat, i la madrilenya Alejandra Salazar, que ha reaparegut a Badalona després de molts mesos lesionada. Totes dues eren, abans de la lesió de Salazar, les número 1 i lluiten per recuperar el tron. Ahir les van passar magres contra la murciana Patty Llaguno i Eli Amatriain, de la Rioja, i van haver de salvar una pilota de partit: 4-6, 7-6 i 6-1.

Bela i Lima no fallen

Els número 1, l’argentí establert a Barcelona Fernando Belasteguin i el brasiler Pablo Lima, no van titubejar contra els brasilers Campagnolo-Bergamini: 6-1 i 6-2. Els grans favorits jugaran la semifinal davant de Belluati-Lebrón. Per la part de dalt, els argentins Maxi Sánchez i Sanyo Gutiérrez se les heuran amb el madrileny Alejandro Galán i l’argentí Mati Díaz, que van fer fora per un escandalós 6-3 i 6-0 a Juan Martín Díaz i Paquito Navarro.