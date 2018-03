Màxima efectivitat

Golejada del Barça a Navarra en una demostració d’efectivitat dels blaugrana. L’actuació de Juanjo sota els pals i els dos gols de Ferrão, un al principi de cada part, van obligar l’Osasuna, que no va estar gens encertat en la rematada, a obrir-se i a apostar pel porter jugador en el tram final. Tot plegat va fer que ploguessin els gols en la porteria d’Asier.

L’equip d’Andreu Plaza va marcar al cap de cinc minuts, gràcies a un penal transformat per Ferrão. La primera part va ser molt intensa, l’Osasuna arribava amb claredat a la porteria blaugrana, però va topar amb un Juanjo en estat de gràcia. El panorama no va canviar després de la represa, i el FC Barcelona va acabar aprofitant la urgència del seu rival per ampliar la diferència.