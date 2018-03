“M’entreno molt per arribar lluny en el Barça”

El que més valoro és que tinc la confiança dels meus companys i de l’entrenador

Tot i la seva joventut, Dika Mem (París, 1997) és un puntal en els esquemes de joc del Barça de Xavi Pascual, tant en defensa com en atac. De fet, ara per ara és amb 66 dianes el màxim golejador de l’equip en la lliga de campions. El tècnic blaugrana no ha escatimat elogis a l’hora de parlar del jove lateral francès, sens dubte, un dels joves valors més cobejats de l’handbol internacional. En la decisiva eliminatòria que comença avui contra el Montpeller es retrobarà amb Ludovic Fàbregas (Perpinyà, 1996), company d’èxits en les seleccions sub-18 i absoluta de França. El curs vinent compartiran vestidor al Barça, però aquesta tarda seran dos rivals més sobre la pista.

Com va començar a practicar l’handbol?

Va ser un amic que em va convèncer perquè anés a fer uns entrenaments quan tenia tretze anys. Aquell primer entrenament no em va agradar gaire i no pensava tornar-hi, però em van seleccionar per a l’equip de la regió i així va ser quan hi vaig tornar, i fins ara.

No es pot queixar de com li han anat les coses. Avui tornen a la lliga de campions i, de moment, amb 66 gols és el màxim golejador de l’equip en la competició. L’any passat només en va marcar 29 en tot el campionat. El salt de qualitat és evident.

Estic molt millor que l’any passat perquè ara conec més els jugadors de la plantilla i l’entrenador, i el que ell vol de mi. M’estic entrenant molt i vull arribar molt lluny en aquest club. Sempre dono el cent per cent en tots els partits. Ara mateix soc el màxim golejador, però pot ser que en les pròximes jornades ho sigui un altre.

Segur que la marxa de Lazarov i el fet que Dolenec hagi estat lesionat alguns mesos també han influït en el fet que hagi hagut d’assumir més protagonisme.

És clar. Al novembre o el desembre estava pràcticament jo sol en el lateral dret i havia de jugar molts minuts. I no era qüestió de dir a l’entrenador que no volia jugar tant.

“Són dos animals que no tenen sostre de progressió i penso que encara aniran a més. Quan els vam fitxar ja els havíem vist alguna cosa, però crec que juguen pitjor que entrenen”. Sap de qui són aquestes paraules que van dirigides a N’Guessan i a vostè mateix?

Són de Xavi Pascual.

Déu n’hi do quins elogis.

Pasqui parla molt amb nosaltres i és un entrenador molt proper. Confia plenament en mi i jo sé que amb ell puc arribar molt lluny en l’handbol. És un plaer treballar amb ell, però tampoc vull pensar contínuament en els elogis perquè el més important és el que demostres sobre la pista.

Personalment, què és el que més valora del seu procés de creixement?

Per mi el més important és que tinc la confiança dels meus companys i de l’entrenador.

Què és el que més li ha costat en el seu procés d’adaptació al Barça?

La manera de jugar a handbol perquè aquí la part tàctica es treballa molt més que a França. En un partit contra l’Ademar, per exemple, es treballa un tipus de creuament i en un altre partit se’n fa un altre de totalment diferent. Al principi em costava molt, però a còpia d’entrenaments ho he pogut anar assimilant.

Aquesta temporada el Barça ha deixat escapar més punts a la lliga de campions i han guanyat diversos partits per un sol gol de diferència. Pensa que l’equip dibuixa una línia ascendent i que estan preparats per afrontar els vuitens de final?

Ens faltava un pas endavant i penso que arribem tots preparats al partit contra el Montpeller i estic convençut que podem guanyar tant en l’anada com en la tornada. La setmana passada, sense partits, ens va anar molt bé per treballar en els entrenaments i perquè diversos jugadors amb problemes físics ens anéssim recuperant.

Què destacaria del Montpeller?

És un bon equip, amb grans jugadors i a la seva pista sempre es difícil de treure-li punts, però nosaltres també tenim molt bon equip. A vegades s’oblida que nosaltres som el Barça i que aquí tenim jugadors amb una trajectòria i una experiència molt important, i estic convençut que tenim moltes coses a dir en aquesta competició, tot i que hàgim perdut més punts que l’any passat.

Quines pensa que poden ser les claus de l’eliminatòria?

En aquests tipus de partits la defensa sempre és clau perquè qui encaixa menys gols és qui guanya. Hem d’estar molt units perquè a Montpeller segur que ens trobarem molta pressió al seu pavelló. En tot cas, ens afavoreix el fet de poder disputar la tornada al Palau Blaugrana.

Li està sorprenent el seu lideratge en la lliga francesa i la trajectòria en la lliga de campions?

No, perquè és un gran equip i és habitual que estiguin entre els tres primers del campionat. Aquesta temporada estan jugant molt bé i han aprofitat que el París Saint-Germain ha deixat escapar alguns punts en altres partits.

Es retrobarà amb Ludovic Fàbregas, excompany seu tant en les seleccions de formació (campió europeu i mundial sub-18) com en l’absoluta de França.

És un amic, però dins la pista cadascú ha de mirar pels seus interessos. Jo vaig a Montpeller a guanyar, i quan ell vingui aquí segur que també intentarà fer el mateix. Estarem especialment motivats i tots dos anirem al cent per cent perquè sobre la pista no hi ha amics.

Què pot aportar Fàbregas al Barça?

És un molt bon jugador, tant en atac com en defensa. Ens pot ajudar molt. És un gran fitxatge pel futur. És jove com jo i espero que tots dos puguem estar molts anys al Barça. Estic convençut que pot aportar molt, però ara no és amb nosaltres i hem d’eliminar el Montpeller per continuar endavant en la lliga de campions.

Pálmarsson ja és aquí, esperem que aviat es recuperi Anderson, Ariño, Gonzalo, N’Guessan, Lenne, Aleix i vostè mateix són molt joves, la temporada vinent arribarà Ludovic Fàbregas... El projecte del Barça il·lusiona, oi?

Sí, però quan ets al Barça arribes a un dels millors equips del món i no pots esperar cinc anys a guanyar els principals títols. El futur fa bona pinta, però ara també hi ha una molt bona plantilla i estem perfectament capacitats per guanyar la Champions.