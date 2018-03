El Barça capgira el guió

El Barça ha capgirat avui l’hegemonia de la Santboiana en el derbi català (16-10). Des que els blaugrana havien tornat a la màxima divisió estatal, l’any 2015, que no havien aconseguit superar els del Baix Llobregat. Avui, a la Teixonera, en un partit marcat per la forta pluja que ha caigut sobre la ciutat de Barcelona, els homes de Tomy Garcia han capgirat el guió i estrenyen la lluita per la sisena plaça de la lliga, la darrera que dona accés al play-off.

La primera part ha estat de contenció. Després d’uns minuts de tempteig i d’imprecisions, la Santboiana guanyava terreny i veia de prop la línia de marca dels blaugrana. En una gran jugada col·lectiva pel perfil esquerre, la Santboiana, mitjançant Javier de Orbaneja, ha pogut desfer l’empat a zero inicial. Albert Millán, a més, ha transformat (0-7).

La primera marca visitant ha tret la son de les orelles a un Barça, que ha reaccionat i ha estirat les seves línies el dia que debutava Rodrigo Marrón. Contundent en les melés, el conjunt de Tomy Garcia recuperava terreny i s’apropava a la zona de marca. ho ha tingut ben a prop el conjunt blaugrana, però la veterania i sobrietat de la Santboiana han evitat les opcions d’assaig. Només un cop de càstig de Bautista Güemes ha permès retallar distàncies als blaugrana abans del descans.

L’inici de la segona meitat no ha tingut res a veure amb els primers quaranta minuts. La falta de lucidesa en els dos atacs ha donat lloc a dos assajos per banda en els deu primers minuts. El Barça només n’ha necessitat quatre perquè Franco Velarde capgirés el marcador amb una marca que Bautista Güemes ha transformat (10-7). L’alegria blaugrana, però, ha durat ben poc perquè la Santboiana ha replicat pocs minuts després amb una altra marca, obra d’Oriol Pujol, que li ha permès tornar-se a posar per davant. Albert Millán no ha pogut transformar (10-12).

La poca diferència entre els dos equips, la importància del duel per a la classificació i l’aproximació del final del partit ha donat lloc a imprecisions. El Barça s’ha fet amb el timó del duel i amb dos drops gairebé consecutius ha guanyat el partit. Superat l’equador del segon temps, el conjunt blaugrana ha optat per ser pràctic i ha tornat a posar-se per davant mitjançant dos llançaments de Bautista Güemes (16-10). A partir d’aquí, la Santboiana ha trepitjat l’accelerador, ha posat setge sobre la línia de marca i ha empès fins a l’extenuació. Ho ha tingut a tocar l’equip del Baix Llobregat, però la marca no ha arribat i el Barça s’ha acabat fent amb un triomf que canvia el guió preestablert.