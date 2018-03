Suport als presos polítics

Federacions i clubs esportius catalans han mostrat des de divendres la seva solidaritat amb els presos polítics i el rebuig a l’empresonament incondicional ordenat divendres passat pel jutge Pablo Llarena. La detenció a Alemanya del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, diumenge passat, va generar més comunicats i mostres de suport, com el del club de bàsquet Spar Citylift Girona: “El club vol mostrar el seu ferm suport a la llibertat i la democràcia, que considera que han estat anul·lades [...]. Vol expressar la seva tristesa davant de les resolucions judicials i opinions purament polítiques [...]. Rebutja els fets succeïts, considerant que no tenen cabuda en un estat de dret.”

La Federació Catalana de Patinatge també va publicar un comunicat molt clar en el seu web: “La federació se solidaritza amb els polítics represaliats i les seves famílies [...]. Considerem també que la presó preventiva dels processats i la prohibició per exercir els seus drets polítics és un greu atac als principis que sustenten tot estat democràtic i el Conveni Europeu de Drets Humans.” El mateix comunicat el va reproduir en el seu web la Federació Catalana de Gimnàstica, que també va mostrar la seva solidaritat amb els presos polítics a través de Twitter. La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya també va demanar a les xarxes l’alliberament dels presos polítics: “Tot el nostre suport a aquelles que lluiten per la llibertat i la democràcia. Sempre ens trobaran al costat de les que defensen la pau, el diàleg i la dignitat.”

Sense un comunicat oficial, el Barça, el club esportiu més important del país, va mostrar divendres la seva disconformitat amb la decisió de Llarena a través de les paraules de Jordi Cardoner, vicepresident primer del club: “S’ha fet una reflexió sobre la tristesa per les persones privades de llibertat, i és una jornada agredolça per aquesta situació, per una banda, i l’alegria de la festa barcelonista per l’altra.” El president de les penyes blaugrana, Claudi Bosch, va ser més contundent: “Sentim una profunda tristesa i indignació per les mesures preses contra determinades persones”, amb referència als presos polítics.

El CE Europa va reclamar la llibertat dels presos polítics tant a Twitter com al camp. Els jugadors van sortir al camp expressament vestits de groc, el color utilitzat pel moviment en suport dels presos, i el club va penjar un llaç groc gegant a la graderia del camp. La UE Olot es va expressar a través de les xarxes socials: “El club es manifesta al costat de la llibertat i la democràcia i expressa la seva incomprensió i tristesa davant les resolucions judicials purament i exclusivament polítiques.”

També hi va haver molts clubs esportius que es van expressar en contra de la repressió de l’Estat espanyol. “El club vol manifestar el seu ferm compromís amb la defensa dels drets democràtics i de la llibertat d’expressió, i condemna tots els fets i activitats que puguin impedir l’exercici ple d’aquests drets”, va manifestar en el seu comunicat el CN Olot. Dos equips de l’OK Lliga, el Girona CH i el CP Voltregà, també es van manifestar. El club gironí ho va fer amb una repiulada del president de l’Uni Girona, Cayetano Pérez, i l’osonenc, fent seva la piulada de la federació de patinatge.

La mesura més dràstica, però, va ser la que van acordar el Bisbal Bàsquet i el Vedruna Palamós, que van decidir suspendre el partit que els havia d’enfrontar. “Prou! Hem acordat que no juguem! En defensa de les nostres llibertats, dels nostres drets, en defensa dels nostres representants polítics i del nostre país! Ens veiem als carrers! #Primaveracatalana”, es podia llegir en el Twitter del Bisbal Bàsquet.