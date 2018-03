El Granollers renova Adrià Figueras fins al 2020

El Fraikin Granollers va anunciar ahir la continuïtat del seu jugador més cobejat, el pivot barceloní Adrià Figueras, campió d’Europa amb la selecció espanyola el mes de gener passat. Figueras (1988) va arribar al Granollers el 2014 i la seva progressió va ser meteòrica, fins a convertir-se fa dues temporades en el millor jugador de l’Asobal. El club temia, lògicament, que alguna de les grans lligues europees se li emportés un altre dels seus jugadors de referència, com ja havia passat en temporades anteriors amb Álvaro Ruiz, Ferran Solé i Arnau Garcia, que defensen ara els colors del Tolosa en la lliga francesa.

Figueras havia reconegut en una entrevista a L’Esportiu que tenia ofertes de França, però també d’Alemanya, Dinamarca i Portugal, però que estava molt a gust a Granollers: “Sempre m’he mogut per alguna cosa més que els diners; estic molt a gust i m’agradaria continuar.” El president del club, Josep Pujadas, també va reconèixer que oferirien sobretot l’estabilitat del projecte.

El Fraikin Granollers es troba en el moment clau de la temporada. Gràcies a la victòria de diumenge contra el Chambéry es va assegurar un lloc en els quarts de final de la copa EHF, competició que aspira a tornar a disputar la temporada vinent. L’equip és tercer en la lliga i encara té possibilitats, fins i tot, de competir per una plaça per a la lliga de campions amb l’Ademar, que és segon amb quatre punts més. Amb tot, l’equip necessita demà una victòria contra el Bidasoa per retenir el tercer lloc, ja que el Logronyo i l’Anaitasuna estan a un punt i el Guadalajara, l’Osca i el Ciudad Encantada, a dos.

Figueras torna a ser aquesta temporada el màxim golejador del seu equip en la lliga (113 gols) amb una eficàcia del 75% en els seus llançaments, la majoria des dels sis metres, on és un dels millors especialistes europeus.