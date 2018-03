La Volta, sobre rodes

“Ja tenim etapes lligades per a la pròxima edició i hi ha poblacions que ens truquen perquè se n’hi disputi alguna. També hem tingut algun patrocinador nou”, explica Rubèn Peris, director de la Volta Ciclista a Catalunya, l’endemà d’haver posat el punt final a la 98a edició de la tercera cursa per etapes més antiga del món. És una de les poques persones que poden valorar què significa que ara hi hagi ajuntaments interessats a organitzar una sortida o una arribada de la cursa. Fa uns anys, no gaires, era complicadíssim trobar-ne, i només el suport de la Generalitat i les diputacions va evitar el desastre.

Haver consolidat la presència d’alguns dels millors corredors del món és una de les claus que han capgirat la situació. I s’ha aconseguit mantenint la cursa en el calendari del circuit mundial i oferint als ciclistes un recorregut atractiu arribats a aquest punt de la temporada. “La valoració és molt positiva. En clau esportiva, ha estat molt bé; llàstima de la caiguda de Bernal l’últim dia a Barcelona. M’agrada que hi hagi canvis en la general, però que siguin per motius esportius”, va analitzar Peris. I també va valorar les novetats d’aquest any arran de l’acord amb ASO, l’empresa organitzadora del Tour i d’algunes de les curses més destacades: “S’ha guanyat en retransmissió, en imatge, en comunicació i xarxes socials... Hem de corregir coses i millorar les que hem fet bé. Ha començat a haver-hi canvis, i hem de canviar més per tirar endavant. No podem ser un gegant amb peus de fang.”

Una cursa al març i amb un recorregut muntanyós és atractiva, però al mateix temps fa que s’hagi d’estar sempre pendent del temps. Enguany es va haver de modificar la tercera etapa, i Peris es mostrava satisfet de com es va actuar. “Hi va haver una reacció ràpida. La informació dels serveis meteorològics del dia abans ens alertava del perill d’allaus i no valia la pena jugar-nos-la. Teníem un pla B i es va executar sense problemes.” També es va haver d’alterar el començament de la sisena etapa a causa de la nevada que va caure a Vielha: “Es va haver d’improvisar, perquè no se solen tenir plans B per a una sortida, i es va avançar a la Pobla de Segur, on ens vam trobar una col·laboració molt bona.”

El director de la Volta també va destacar l’actuació dels ciclistes i el resultat final, que va deixar Alejandro Valverde, Nairo Quintana i Pierre Latour en el quadre d’honor. “Hem tingut un gran podi.” El mateix Valverde havia dedicat unes paraules d’afecte a la cursa catalana: “És una cursa molt bonica, l’organització està molt bé i m’encanta Catalunya.”

S’estudiarà la reVolta