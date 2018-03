Espanya no pot evitar que Kosova participi a Tarragona

El govern espanyol no lliurarà uns visats estrictament oficials als esportistes de Kosova que participin en els Jocs Mediterranis de Tarragona (22 de juny - 1 de juliol), però no impedirà que viatgin a Catalunya amb uns de provisionals, el mateix sistema que es va seguir en els Jocs de Rio. Finalment s’ha imposat, com era de preveure, el criteri del Comitè Olímpic Internacional (COI), que té Kosova com a membre oficial, i la legislació internacional en aquesta matèria, que està per sobre de l’espanyola. Espanya, que no reconeix l’estat balcànic, no podia negar la participació dels esportistes de Kosova sense incomplir acords internacionals que l’Estat mateix ha signat. Des de l’organització dels Jocs no es precisa quants kosovars participaran a les competicions però es dona per fet la presència d’una petita delegació.

Des del 2015 que l’estrena de Kosova en uns Jocs Mediterranis ha estat en qüestió, sobretot perquè la situació política a Catalunya –amb un govern independentista– impedeix al govern de Madrid reconèixer nous estats independents, sobretot a Europa. Un cop el comitè organitzador de Tarragona va acceptar Kosova i va convidar el seu comitè olímpic, aquest es va anar trobant amb obstacles burocràtics per part del govern espanyol, fins que una denúncia de fa uns mesos del director general del COI, el català Pere Miró, ha obligat finalment el govern espanyol a desbloquejar la situació contra la seva pròpia voluntat, ja que Kosova, com a país independent, a banda de no ser reconegut, no és benvingut a l’Estat espanyol.

Nou estat a partir de DUI