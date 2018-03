L’oasi de l’Euro Hockey League

Roc Oliva i Alex Casasayas van deixar la selecció espanyola després del cicle olímpic de Rio de Janeiro fa un any i mig, tots dos per motius similars: la incompatibilitat d’horaris, la poca remuneració econòmica i plantar-se a 30 anys sense cap experiència professional important en els seus àmbits laborals. “Hi ha un moment en què has de decidir”, coincideixen els dos jugadors, referents fins fa quatre dies de la selecció estatal. Ara, sense Jocs Olímpics, sense europeus, sense mundials, sense World League, Casasayas i Oliva viuen l’Euro Hockey League, la màxima competició continental, com un oasi dins el caire amateur de l’hoquei espanyol. “És una realitat diferent, ho prenem com un cap de setmana, o potser dos, que són especials”, diu el migcampista de l’Atlètic Terrassa. “Crec que tendim a fer-nos més petits que no som: volem la tele, grans mobilitzacions d’aficions i gran repercussió, però tendim a anar cap a l’altra banda. Tant de bo, un dia, el tracte de l’hoquei espanyol arribi a ser similar al de l’EHL”, hi afegeix el davanter del Polo.

Els dos equips s’estrenaran demà a Rotterdam, en el KO16, els vuitens de final. El Polo, que des del 2010 no juga la final a quatre, mesurarà forces (13.15 h, Esport 3) amb l’Holcombe, setè classificat de la lliga anglesa i rival sense gaire trajectòria internacional. “Hem d’anar amb compte, tothom ens considera favorits però, a Europa, tot és igualat i els equips sempre competeixen”, afirma Casasayas. L’Atlètic s’enfrontarà (15.30 h, Esport 3) a l’Herakles, setè classificat de la lliga belga. “El sorteig no ens ha emparellat amb equips alemanys ni holandesos i això és bo, però tenim molta feina si volem repetir la final four de fa dos anys”, diu Roc Oliva. En el cas de passar de fase, barcelonins i terrassencs es disputarien diumenge un lloc en l’anhelada final a quatre de l’EHL.