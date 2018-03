El Barça venç a Cuenca (27-30) i s’assegura el títol de lliga

El Barça Lassa s’ha assegurat la seva vuitena lliga seguida, la 25a del seu palmarès, amb la victòria a la pista de Ciudad Encantada en un partit en què l’equip de casa ha venut molt cara la seva pell. L’equip de Xavi Pascual referma d’aquesta manera la seva hegemonia a l’Asobal aconseguit el títol a sis jornades del final.

El partit de Cuenca ha estat de gran exigència. Els locals, molt motivats i necessitats de punts per les seves aspiracions europees, han plantat cara gràcies a un excepcional partit en atac de Dutra (12 gols). El Barça, per la seva banda, ha hagut de mantenir el cap fred i ha sabut esperar els minuts finals per sentenciar el partit gràcies a ràpids contraatacs de Tomàs, Entrerríos i Rivera i a aturades també decisives de Gonzalo.

Per a Pascual aquesta és la seva vuitena lliga. Tomàs, Entrerríos i Sorhaindo han participat també en les vuit títols.

L’equip jugarà dissabte la tornada dels vuitens de final contra el Montpeller al Palau, equip al qual haurà de remuntar tres gols.