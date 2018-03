La bona feina té premi

Tot el treball i l’esforç dels jugadors del Barça Lassa en les vint-i-quatre jornades que s’han disputat de la lliga Asobal va culminar ahir al vespre a Conca amb la conquesta del títol. Els homes de Xavi Pascual van guanyar el Liberbank Ciudad Encantada per 27-30, i a sis jornades del final el segon classificat, l’Abanca Ademar Lleó, ja no el pot atrapar. Aquest és el 25è títol de la màxima categoria estatal que guanya el Barça i el 8è que ho fa de manera consecutiva. Assolir aquest títol no ha estat fàcil per als blaugrana tot i la superioritat que han mostrat en els números generals, amb vint-i-tres victòries i un empat en els vint-i-quatre partits disputats fins ara.

La victòria que va assegurar el títol tampoc va ser fàcil, i fins als últims deu minuts no la van consolidar. El partit va ser molt anivellat i els blaugrana van tenir com a màxim avantatge quatre gols (26-30) en l’últim minut. El Ciudad Encantada va fer un joc molt intens i en tot moment va estar dins del partit i plantant cara al Barça. Al descans s’hi va arribar amb un curt avantatge per als visitants, 14-16.

En la segona meitat, el Barça no va aconseguir distanciar-se i en el minut 39 els locals es van situar a davant (20-19), destacant l’encert de Dutra, que va fer 12 gols. El Barça no tenia cap golejador destacat i tots els homes de pista que van jugar, menys Syprzak, van fer algun gol. El porter Gonzalo Pérez de Vargas, que va jugar la segona meitat, va anar millorant en el tram final i amb aturades de mèrit en moments important va mantenir el seu equip a davant.