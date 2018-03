Creure en la remuntada

Tres gols de desavantatge. Aquesta és la xifra que el Barça Lassa ha de remuntar en el partit d’aquesta tarda (18.30 h) al Palau contra el Montpeller. Els blaugrana afrontaran el partit de tornada de vuitens de final de la lliga europea convençuts que és possible la victòria, que poden guanyar per aquesta diferència i que es pot aconseguir la classificació per als quarts de final. Aquesta setmana l’equip blaugrana ha tingut un punt alt d’alegria, d’ànim i de satisfacció amb la consecució del títol de la lliga Asobal, la vuitena seguida i la vint-i-cinquena de la història, i tot això ho han de traslladar al partit contra el conjunt occità.

La remuntada no serà gens fàcil perquè el Montpeller té una plantilla potent i quan fa rotacions no es noten a sobre la pista. El conjunt occità també té facilitat per fer gols, i això pot ser un altre problema per als blaugrana, ja que si el Montpeller marca 25 gols o més –els que va fer el Barça a França–, necessitaran guanyar per quatre gols de diferència. Els homes de Xavi Pascual han demostrat aquesta temporada que són forts a casa, no han perdut cap partit davant de la seva afició i només van cedir un empat contra Rhein Neckar Lowen alemany. En aquesta ocasió especial esperen el suport, també especial, dels aficionats i que el Palau mostri la seva màgia.

