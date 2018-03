Cara i creu a Rotterdam

Rotterdam va repartir alegries i desil·lusions ahir per als equips catalans en el KO16 de l’EHL. El Polo va complir els pronòstics i va superar l’Holcombe anglès, mentre que l’Atlètic Terrassa va veure truncades les seves esperances contra l’Herakles belga. D’aquesta manera, s’esfuma la possibilitat d’una eliminatòria de quarts 100% nostrada, que hauria garantit un equip català en la final four. El Polo, que fa 9 anys que no aconsegueix el bitllet per a la fase decisiva de la competició, té la ocasió demà de tornar-hi.

Els barcelonins van deixar bona imatge en l’eliminatòria contra l’Holcombe. La bona posada en escena dels barcelonins es va truncar amb el gol dels anglesos al final del primer període (2-0). Va ser un miratge i la rèplica del conjunt de la Diagonal va ser demolidora. Només d’iniciar el segon quart, Plenneveaux va fer l’empat des del punt de penal stroke. Borja Llorens, abans del descans, va avançar els barcelonins, que ja no van donar cap opció als belgues. Va perdre un pèl de profunditat el Polo però, tot i això, Nano Ortiz, oportunista, va aprofitar una pilota boja dins de l’àrea després d’una gran jugada de Manu Bordas per sentenciar (5-2) a l’inici del darrer període. Eren el millors moments del Polo, que va acabar sotmetent l’Holcombe fins a posar la cirereta; una diana d’Àlex Casasayas després d’una excel·lent jugada col·lectiva dels barcelonins. L’últim gol de Bandurak ja no va ser significatiu.

L’Atlètic, de la seva banda, no va poder seguir el Polo. El valor doble dels gols de jugada van passar factura per a un conjunt terrassenc que només va poder veure porteria mitjançant els penals córner de Roc Oliva. El primer (2-1) va ser la resposta immediata al gol en el minut 1 de l’Herakles, obra de Smith, que va desviar amb delicadesa una pilota flotant dins de l’àrea terrassenca. Els belgues es defensaven bé i, a l’Atlètic, li faltava precisió quan superava la línia de 22. La sensació que els terrassencs necessitaven una llambregada dels seus homes de més qualitat era creixent i es va aguditzar amb el segon gol de l’Herakles en el tercer quart (4-1). Els terrassencs van posar setge sobre la porteria belga però, de nou, només Roc Oliva des del penal córner va poder retallar distàncies. Va ser insuficient.