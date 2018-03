Ostapenko i Stephens jugaran la final de Miami

La letona Jelena Ostapenko (6) i la nord-americana Sloane Stephens (13) jugaran la final del Premier de Miami. Jelena Ostapenko va eliminar la gran revelació del torneig, la nord-americana Danielle Collins, per 7-6 (1) i 6-3. Danielle Collins, 93a del rànquing mundial, va superar la fase prèvia i en els quarts de final va eliminar Venus Williams. Sloane Stephens va patir més per arribar a la final, i va haver de remuntar contra la bielorussa Viktória Azàrenka, tres cops guanyadora a Miami. La campiona de l’últim Obert dels Estats Units es va imposar per 3-6, 6-2 i 6-1.

En el quadre masculí, el nord-americà John Isner (14) es va convertir en el primer finalista en superar l’argentí Juan Martín del Potro, cinquè favorit, per 6-1 i 7-6 (2), en menys d’una hora i mitja. L’altre finalista sortirà del partit que han jugat aquesta matinada l’asturià Pablo Carreño (16) i l’alemany Alexander Zverev, el quart cap de sèrie. Pablo Carreño va accedir a la semifinal d’aquest Masters 1.000 després de vèncer el sud-africà Kevin Anderson –sisè favorit– per 6-4, 5-7 i 7-6 (6).