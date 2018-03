La final a vuit està a tocar

La bona defensa i l’actuació del seu porter, i l’encert en atac han portar a l’Atlètic Barceloneta a guanyar el JUG Dubrovnik croat per 8-6 i fer un gran pas per classificar-se per la final a vuit de la lliga europea. Els mariners han sumat la seva sisena victòria en la fase de grups i han consolidat la segona posició. El partit ha sigut de ratxes golejadores i el Barceloneta ha estat millor. La seva sortida a la piscina ha sigut espectacular i s’ha avançat amb un 3-0, que els croats han respost amb un parcial de 0-4 i s’ha arribat al descans amb el marcador anivellat (4-4).

La següent ratxa han estat cinc gols seguits dels mariners que els ha fet passar del 3-4 advers a dominar per 8-4. En els darrers minuts el JUG ha marcat dos gols més però en cap moment ha fet perillar la victòria del Barceloneta. Els vuit gols dels mariners han estat repartits i vuit jugadors diferents han marcat. El porter López Pinedo ha tingut una gran actuació.