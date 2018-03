El Barça, eliminat de la Champions

El Barça Lassa ha quedat eliminat de la lliga de campions malgrat la victòria contra el Montpeller en la tornada dels vuitens de final (30-28). L’equip de Xavi Pascual necessitava guanyar de tres gols, si el seu rival no en feia un mínim de 25, o de quatre, si hi arribava o els superava, com ha estat el cas. El Barça ha començat el partit amb mal peu (3-7), però a poc a poc ha millorat el seu joc i ha arribat al descans amb un avantatge mínim (15-14).

En el segon temps ha aprofitat la crisi del Montpeller i s’ha posat per primer cop amb tres gols de diferència en el minut 40 (21-18). El seu avantatge s’ha ampliat fins als sis gols (24-18, 44’). Quan ja semblava que tenia la classificació ben encarrilada –a deu minuts del final del partit continuava guanyant de sis– s’ha deixat remuntar fins al 27-26. En l’últim minut ha assolit tres gols d’avantatge –encara en necessitava un més per accedir als quarts de final–, però el Montpeller ha marcat en la seva última jugada (30-28) i el Barça ja no ha tingut temps material per remuntar. El Montpeller jugarà els quarts de final contra el Flensburg.