Patacada al Palau

El Barça Lassa quedarà sense jugar els quarts de final de la lliga de campions per primer cop des que es va implantar l’actual sistema de competició, el curs 2009/10. La màgia del Palau Blaugrana no va ser suficient per neutralitzar els tres gols d’avantatge del Montpeller (28-25), que va saber superar els moments més crítics del partit per sobreviure al santuari culer i plantar-se a les portes de la final a quatre de Colònia per segona temporada consecutiva. L’equip català també va tenir l’eliminatòria a l’abast (26-20 abans d’arribar al minut 50), però com altres vegades aquest curs li va faltar la consistència necessària per controlar la situació i acabar de rematar la feina. El 30-28 final condemnava el Barça a l’eliminació i obria una nova porta a l’esperança per a l’equip de Patrice Canayer, el líder de la lliga francesa. Tant el tècnic, Xavi Pascual, com el segon capità, Raúl Entrerríos, van ser prou eloqüents al final del partit i es van referir a l’eliminatòria com “la derrota més dura de la seva etapa al Barça”.

La posada en escena del partit va ser occitana. La consistència defensiva del Montpeller i la seva fluïdesa ofensiva, amb Diego Simonet com a director d’orquestra, van propiciar un primer parcial de 3-7. El Barça era massa tou en defensa, i en atac no acabava de trobar el rumb. La reacció blaugrana va arribar en el moment en què va intensificar la defensa. Les aturades de Gonzalo Pérez de Vargas i els contraatacs d’un rapidíssim Aleix Gómez van catapultar el joc dels catalans, que van capgirar la situació amb un parcial de 7-1 (10-8). Dues sacsejades per les dues bandes van donar pas a una fase de més equilibri. El Barça va tenir un parell d’oportunitats per escapar-se de tres gols, però no les va saber aprofitar. El gol de Víctor Tomàs en l’últim segon tancava el primer acte amb un avantatge mínim (15-14). Tot quedava obert amb vista a la segona part.

L’equilibri es va mantenir en els primers minuts de la segona meitat. Faltava la màgia i l’èpica del Palau. Gonzalo Pérez de Vargas, amb algunes aturades descomunals –va guanyar clarament la partida als porters rivals, Vincent Gerard, substituït al cap de 18 minuts, i Nikola Portner–, va despertar l’afició blaugrana i va donar pas als minuts de màxima ebullició. La defensa, amb Viran, Sorhaindo i Borges en l’eix central, es va convertir en un mur inabastable i va donar ales al joc d’atac. Aleix Gómez, un dels destacats dels dos partits de l’eliminatòria, va ser un dels protagonistes de l’impuls blaugrana, amb gols des de l’extrem o amb desdoblaments. El Barça va clavar un parcial de 5-0 al rival (24-18) en un moment sublim de comunió entre els jugadors i els aficionats. El Montpeller estava tocat, però no enfonsat. Baptiste Bonnefond, que ja havia fet molt mal al Rene Bougnol, va assumir la responsabilitat de la remuntada i s’hi va afegir el pivot egipci Mohamed Mamdouh, amb sortides al contraatac. Les exclusions de Pálmarsson i Entrerríos tampoc van contribuir a consolidar l’avantatge del Barça, que entrava en els últims 5 minuts del duel amb únicament un gol per sobre del rival. El Montpeller superava els 26 gols i, per tant, obligava el Barça a vèncer per quatre gols de diferència. Amb un últim esforç a la desesperada, N’Guessan va anotar el 30-27, però només faltaven 35 segons i una diana de Simonet va dictar sentència. Els jugadors del Montpeller celebraven l’èxit amb una rotllana al mig de la pista, mentre que els del Barça, capcots, assumien una eliminació prematura i inesperada. “L’any passat vam arribar més lluny del que esperàvem i aquest ens han eliminat abans del que volíem. Tenim una línia clara del projecte que volem. Potser s’hauran de fer retocs, però ja hi haurà temps per parlar-ne”, va rematar Pascual.