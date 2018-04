El Saint-Raphael, rival del Granollers en els quarts de final de la copa EHF

El Saint-Raphael, quart classificat de la lliga francesa, serà l’últim obstacle del Fraikin BM Granollers per accedir a la final a quatre de la copa EHF, segons el sorteig que s’ha efectuat aquest matí a Viena. Dels dos possibles rivals, l’altre era el Nexe croat, el conjunt del canari Dani Sarmiento era el que volien evitar des del vestidor vallesà. En tot cas, el BM Granollers tindrà la possibilitat de jugar la tornada a casa. El primer partit es disputarà a la població de la Provença, el 21 o 22 d’abril, i l’eliminatòria es resoldrà a la capital vallesana, el cap de setmana següent, el 28 o 29 d’abril. El tècnic Antonio Rama ha fet aquesta primera anàlisi del rival: “És el pitjor que ens podia tocar en el sorteig. És un equip superpotent de la lliga francesa, molt complet, amb molts jugadors i per ser un equip francès és dels que millor juga a handbol, amb el control del partit per part de Sarmiento, un grandíssim central. Tenen jugadors amb moltíssima experiència internacional, però arribats en aquest punt intentarem guanyar l’eliminatòria perquè tenim moltes ganes de ser final a quatre de Magdeburg [19 i 20 de maig].” Els altres emparellaments de quarts de final són: Nexe-Füchse de Berlín, i Chambery-Göppingen. El Magdeburg, l’amfitrió, ha accedit directament a la fase final de la competició.