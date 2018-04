Gerard Figueras: “Necessitem un govern efectiu”

El secretari general de l’Esport reclama en una entrevista a l’Esportiu que hi hagi un govern a Catalunya efectiu que acabi amb l’article 155 i la intervenció de l’estat sobre la Generalitat. “Fins que no tinguem govern estarem tutelats, en el nostre cas pel Consejo Superior de Deportes. Sé que hi ha opinions per tot, però sóc del parer que cal un govern efectiu, encara que sigui autonòmic. No cal renunciar a cap objectiu polític però la gestió de l’administració s’ha de posar en marxa”. Figueras admet que el seu departament ha pogut salvar les subvencions a les federacions i els clubs però que està lligat de mans en altres aspectes: “Sobre equipaments si no hi ha pressupost no podem fer res de nou”.

També lamenta que el COE no hagi enviat la petició de la candidatura de Barcelona i Catalunya per als Jocs d’Hivern del 2026: Nosaltres lideràvem aquest projecte per portar-lo no només a Barcelona sinó a tot el territori però havíem d’anar de la mà del COE, és clar, perquè és la instància que fa la petició i el COC no està recorregut, òbviament. La seva idea és que sense un govern a Catalunya això no podia avançar i entenc que no van ni enviar la carta demanat com a mínim formar part de la primera llista de precandidates.”