“Necessitem un govern”

El COI va designar ahir les set precandidates per als Jocs d’hivern del 2026, als quals Catalunya encara aspirava. Les “convidades” a participar en el procés de selecció són Graz (Àustria), Calgary (Canadà), Cortina d’Ampezzo-Milà-Torí (Itàlia), Sapporo (Japó), Estocolm (Suècia), Sió (Suïssa) i Eruzum (Turquia). La ciutat organitzadora es coneixerà l’octubre del 2019. Un any abans es farà la selecció de finalistes

Si el COE no ha fet una petició al COI per als Jocs del 2026 és per raons polítiques, però nosaltres no ens rendirem

Barcelona es va desentendre el març de l’any passat de la candidatura olímpica per als Jocs d’hivern del 2026. El testimoni el va agafar el govern català, que es veia amb cor de presentar una proposta que inclogués els Pirineus. El COE, però, no ha enviat la petició al COI al·legant que no ho pot fer sense govern a Catalunya. D’això i dels altres problemes de l’esport català amb el 155 en parla Gerard Figueras.

El COI ha anunciat una primera llista de candidates als Jocs del 2026. No hi és Catalunya, tot i que el govern hi ha treballat fins a l’últim moment. És per la situació política?

Nosaltres lideràvem aquest projecte per portar-lo no només a Barcelona, sinó a tot el territori, però havíem d’anar de bracet del COE, és clar, perquè és la instància que fa la petició i el COC no està recorregut, òbviament. La seva idea és que sense un govern a Catalunya això no podia avançar, i entenc que no van ni enviar la carta demanat com a mínim formar part de la primera llista de precandidates. Crec que si es forma un govern i el COE ho demana encara serem tinguts en compte.

El viatge de la delegació catalana a Pyeongchang semblava que havia generat un cert optimisme. Era real?

Ens va convidar al COI i no només hi va anar la Generalitat, sinó també l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació, per veure què són realment uns Jocs d’hivern, i crec que la nostra candidatura era vàlida. Havíem fet els deures.

Els Jocs del 2026 semblen una aposta maleïda, quan no és per una cosa és per l’altra. Es rendiran?

Quan l’Ajuntament de Barcelona, el març de l’any passat, va passar el testimoni a la Generalitat perquè considerava que aquesta era una aposta de país més que de ciutat, nosaltres ens ho vam prendre amb molta responsabilitat i ambició. Si és per nosaltres, ho tornarem a intentar per al 2030.

L’article 155 té l’administració catalana sota control. Com us afecta la Secretaria General de l’Esport?

Fins que no tinguem govern estarem tutelats, en el nostre cas, pel Consell Superior d’Esports. Sé que hi ha opinions per a tot, però soc del parer que cal un govern efectiu, encara que sigui autonòmic. No cal renunciar a cap objectiu polític, però la gestió de l’administració s’ha de posar en marxa. Nosaltres seguim pencant, però hi ha moltes qüestions vinculades als pressupostos que sense un govern no es poden dur a terme i això es nota.

Les federacions s’han queixat dels ajornaments en algunes subvencions del 2017. És un problema greu?

De l’any passat vam poder gestionar el 90% del pressupost total i el 80% de les federacions. Van quedar pendents les convocatòries dels clubs femenins que estan en l’elit, dels clubs que competeixen en competicions internacionals i la d’impacte en ajuntaments que organitzen grans campionats. Tothom ho podrà recuperar tot, però durant el 2018, amb pròrroga, no hi haurà marge per fer res de nou.

Quan va arribar al càrrec, també va assenyalar que calia renovar alguns equipaments. Això tampoc serà possible?

Si no hi ha pressupost, no podem fer res de nou.

La setmana passada es va saber que s’ajorna la Barcelona World Race. Creu que és per la inestabilitat política o pels problemes amb el pressupost espanyol?

Primer de tot vull dir que em va saber greu assabentar-me de la suspensió per la premsa, tot i que nosaltres només érem col·laboradors institucionals. Em sembla que la prova no era un projecte que entusiasmés l’actual equip de govern i després s’hi barrejaven altres coses, com ara quedar fora dels esdeveniments d’especial interès del govern espanyol i que alguns patrocinadors no haguessin volgut apostar per la prova veient el panorama. Aquesta és una marca que existeix i espero que es pugui recuperar.

Li fan patir els altres grans esdeveniments programats a Catalunya: els Jocs Mediterranis, el campionat d’Europa de waterpolo i els Roller Games?

No. Tot està en marxa, hi ha els recursos consignats i econòmicament, i també en l’aspecte organitzatiu, està tot controlat. A Tarragona s’estan ultimant els últims detalls del palau i l’anella olímpica i la cosa avança, una altra cosa és que en la política estiguem aturats.

Catalunya estarà visualitzada en aquests Jocs en un moment de reivindicació nacional?

L’acord que hi ha és semblant al de Barcelona 92. Està assegurada la presència de la llengua, els símbols i l’himne del país; una altra cosa és que els esportistes hauran de competir amb Espanya; no hi ha hagut cap marge per negociar cap altra cosa en aquest aspecte.

La relació de submissió vers Madrid és nova. Com la porteu?

La distància ideològica ja sabem quina és, però el tracte entre la gent de l’esport és molt més cordial que en altres àmbits perquè fa molts anys que treballem junts, per exemple al CAR de Sang Cugat.

Quan es faci efectiu l’acord de govern entre ERC i Junts per Catalunya creu que continuarà en el càrrec?

Confio que sí, però el dia que entres en política has d’estar disposat a marxar l’endemà.