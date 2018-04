Gegants de ferro

En l’elit del tennis mundial cada vegada hi compten més l’altura i la força física. Aquesta és, si més no, la tendència que s’observa en els últims temps i que diumenge va quedar refermada amb el triomf de John Isner en el torneig de Miami, que va situar el gegant nord-americà en el lloc número 9 del món. El cas és que, ara mateix, entre els deu primers jugadors del rànquing ATP n’hi ha sis per damunt de l’1,90, cinc dels quals ronden els dos metres: a més d’Isner, que fa 2,08, hi ha Marin Ciric, Alexander Zverev i Juan Martín del Potro, amb 1,98; Kevin Anderson, amb 2,03, i Grigor Dimitrov, amb 1,91. Les dues primeres posicions continuen ocupades pels que han estat els grans dominadors del tennis en els últims 10 anys: Rafa Nadal i Roger Federer. Cap dels dos no passa de l’1,85, però el mallorquí complirà 32 anys el pròxim mes de juny i el suís, 37 a l’agost. És inevitable, doncs, que el futur del tennis passi a mans dels tennistes físicament més poderosos? La bellesa d’aquest esport s’haurà de buscar en la intensitat de les jugades i no en la precisió?

Segons Tomàs Carbonell, encara no s’ha de témer perquè el joc físic s’imposi de manera absoluta. “En els últims trenta anys la majoria dels números u han tingut una altura d’entre 1,80 i 1,85. Borg, McEnroe, Sampras, Agassi, Nadal, Federer… Amb Djokovic va canviar la dinàmica, però és que hi ha hagut una evolució física en l’espècie humana. A més, els entrenaments són cada cop millors i ajuden els jugadors grans a moure’s amb lleugeresa. Per exemple, Zverev i Cilic són molt coordinats gràcies a la preparació física”, explica l’extennista de Cabrera de Mar. “No crec que ens trobem davant d’un problema encara. Aquesta temporada, a Rio, per exemple, va guanyar Diego Schwartzman, que fa 1,70. Encara hi ha petits capaços de superar els gegants. Per altra banda, em sembla que jugadors com Ciric i Zverev no defugen el piloteig i també són capaços de jugar des del fons de la pista”, conclou.

Menys escèptic es mostra Jordi Arrese, que considera que “des de fa anys, el tennis és cada cop menys vistós”. El que fou medalla de plata a Barcelona 92 lamenta que el joc purament creatiu sigui molt difícil de veure perquè s’imposen la potència i els jugadors grans. “En el servei és nota més: si tens molta altura i piques fort, pots prendre el comandament del partit i no deixar-lo. I en la restada també ajuda tenir una gran envergadura, lògicament, perquè tapes més espai”. Arrese creu que la solució està en un canvi en les normes, però no confia que es produeixi: “El tennis és un esport molt clàssic i costa introduir-hi novetats, però és evident que cal canviar alguna cosa per fer-lo més vistós. A més, els tennistes, que són els que manen, no ho permetran, perquè la majoria juguen a colpejar fort.”