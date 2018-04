La ‘Class40’ es postula per salvar la Barcelona World Race

Una iniciativa, encapçalada per Anna Corbella i Guillermo Altadill, navegants barcelonins amb una àmplia trajectòria en la vela oceànica, proposa salvar el futur de la Barcelona World Race (BWR) amb una competició de Class40, que, segons asseguren, seria pionera, única al món, de primer nivell esportiu, econòmicament sostenible i socialment inclusiva. Corbella i Altadill, que treballen amb un equip hereu de les tres anteriors edicions de la Barcelona World Race, proposen una regata pensada com una volta al món en solitari i sense escales, tot i que podria ser a dos, que sortiria de Barcelona la tardor de 2019 i comptaria amb una participació mínima de 20 vaixells en la seva primera edició. L’Ajuntament de Barcelona, un dels patrons de la a Fundació Navegació Oceànica de Barcelona (FNOB), fa mesos que tindria la proposta d’aquesta regata damunt la taula, però encara no s’ha pronunciat.