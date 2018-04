Molts favorits a Augusta

Avui comença el Masters d’Augusta en la seva edició 82 i, com en els últims temps, la llista de candidats és molt llarga. Sense un dominador clar en el golf mundial, com en el passat ho van ser Jack Nicklaus i Arnold Palmer, guanyadors a Augusta sis i quatre vegades, respectivament, són molts els que aspiren a la jaqueta verda. Un d’ells és Tiger Woods, que retorna des del passat gloriós que el va fer guanyador aquest torneig en quatre ocasions. Amb 42 anys, Woods reapareixerà recuperat físicament, amb molta energia i convocant la màxima atenció. Si passa el tall, l’èxit mediàtic del torneig estarà assegurat el cap de setmana.

En la relació de golfistes amb possibilitats de victòria hi ha altres campions del passat, com Phil Mickelson (2004, 2006 i 2010), Bubba Watson (2012 i 2014), Jordan Spieth (2015) i el castellonenc Sergio García (2017). El de Borriol, que va oferir el sopar de benvinguda del torneig, com mana la tradició, és el primer a reconèixer que aquesta és l’edició més igualada dels últims anys. No li falta raó, perquè també cal comptar amb eterns aspirants com Dustin Johnson, Jason Day, Henrik Stenson, Hideki Matsuyama, Rickie Fowler i Rory McIlroy.