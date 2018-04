Deures pendents

La majoria de la plantilla del Barça Lassa passarà el dol de l’eliminació europea lluny de casa. Els partits de seleccions han provocat un autèntic èxode al Palau Blaugrana i únicament Víctor Tomàs, Aleix Gómez i Wael Jallouz, a més del lesionat Lasse Andersson, s’entrenen aquesta setmana a la ciutat esportiva. Fins i tot el tècnic, Xavi Pascual, se n’ha anat pels seus compromisos amb la selecció romanesa. Hi hagut desbandada general i s’haurà de fer més endavant una anàlisi més detallada del present i el futur immediat del projecte blaugrana. Amb tot, el tècnic barceloní ja va fer en calent després de l’eliminació a mans del Montpeller una primera valoració de l’abast de la sotragada europea. “Tenim clares les línies generals del projecte que volem, però potser hem de fer alguns retocs”, va admetre.

Els dos primers capitans de l’equip, Víctor Tomàs i Raúl Entrerríos, ja van parlar després del partit de dissabte i no van amagar la seva enorme decepció per haver quedat fora de combat molt abans del que voldrien. De fet, l’equip blaugrana mai havia estat eliminat abans dels quarts de final des que es va implantar l’actual sistema de competició, el curs 2009/10. “La lliga de campions cada cop és més exigent, però el nostre objectiu sempre és arribar a la final a quatre i, per tant, és una de les derrotes més dures des que sóc al Barça”, va confessar el central asturià. En tot cas, tant Entrerríos com Tomàs van mostrar la seva determinació per tornar-se a aixecar i lluitar pels objectius que hi ha pendents fins a la fi de la temporada. Amb el títol de la lliga Asobal assegurat, segur que el vestidor blaugrana intentarà rubricar un altre campionat sense cedir cap derrota en les sis jornades que resten. L’altre objectiu és la fase final de la copa, que es disputarà a Madrid del 4 al 6 de maig i el sorteig de la qual es farà avui mateix a la capital espanyola. El tercer títol en joc serà el de la supercopa catalana contra el BM Granollers, tot i que la data encara està per confirmar. Amb l’eliminació prematura de l’equip blaugrana en la lliga de campions segur que hi ha més finestres per poder-la jugar, tot i que l’equip vallesà encara continua ben viu en la copa EHF.

Nou anys a la banqueta

Guanyi o perdi, jugui millor o pitjor, al Barça de Xavi Pascual, que ja fa nou anys que és a la banqueta blaugrana, ningú no li podrà retreure que no es buidi sobre la pista en cada partit. Només així s’expliquen els espectaculars números en les competicions estatals, en què han encadenat 186 partits invicte, 145 en la lliga. “L’actitud és innegociable”, com sempre li agrada de recordar al tècnic barceloní. Si els desafiaments esportius fins a finals de maig són evidents, encara hi ha algunes incògnites per resoldre pel que fa a la planificació de la plantilla del curs vinent, si més no de manera oficial. Ja està confirmada l’anada de Viran Morros al París Saint-Germain i l’arribada del jove pivot de Banyuls de la Marenda Ludovic Fàbregas, precisament un dels botxins dels vuitens de final en les files del Montpeller. Aquest moviment de jugadors s’adiu al procés de rejoveniment de la plantilla que ja va començar fa un parell de temporades. En aquesta línia, també s’espera l’arribada del porter danès Kevin Möller (Flensburg), amb més presència física (2,00 m) i joventut (28 anys) que el macedoni Borko Ristovski, que al juny acaba contracte. Encara no s’ha fet oficial, però també és segura la incorporació del lateral brasiler Thiagus Petrus (Pick Szeged) per compensar l’anada de Viran a l’equip parisenc. Entre els temes pendents hi ha la renovació de Raúl Entrerríos. En principi hi hauria acord per totes dues bandes i l’anunci de la renovació hauria de ser imminent. També s’haurà de veure quin és el futur del pivot portuguès Alexis Borges, el contracte del qual preveia una temporada amb opció a una segona.

Procés d’adaptació