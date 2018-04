“És vergonyós usar el moment polític d’excusa”

Al capdavant de la iniciativa que mira d’assegurar el futur de la Barcelona World Race (BWR) convertint-la en una regata de classe 40, hi ha l’experta navegadora catalana Anna Corbella, la primera en tot l’Estat capaç de donar la volta al món sense escales. Ja fa anys que li volta pel cap un projecte que ara, amb la suspensió de l’esdeveniment, ha guanyat força.

“La BWR estava destinada a morir. No era atractiva per als navegants. El model que s’havia seguit fins ara segur que no serà el de l’edició del 2022. Per això, perquè la regata no es perdi per sempre, oferim, més que mai, la nostra proposta”, explica a aquest diari.

Pel que fa als motius de l’ajornament de la BWR, Corbella manifesta de manera molt clara el seu rebuig a utilitzar la inestabilitat política que viu Catalunya com a justificant de la cancel·lació de la Barcelona World Race. “Em sembla vergonyós que es faci servir d’excusa”, etziba. “Si en una situació de calma la regata s’hauria suspès igualment? I tant! La política afecta altres àmbits, negocis i empreses, i tots, més o menys, tiren endavant”, sentencia.

Anna Corbella, juntament amb un altre experimentat navegant, Guillermo Altadill, proposa una competició de classe 40 que, segons asseguren, seria pionera, única al món, de primer nivell esportiu, econòmicament sostenible i socialment inclusiva. “El nostre projecte és molt més barat que el que hi havia fins ara. No conec amb detall el pressupost actual, però sé que es necessitaven 11 o 12 milions d’euros per validar la regata. El nostre seria de 4 o 5 milions i estaria cobert amb patrocini privat, sempre que l’Ajuntament ens donés el suport necessari i ens permetés usar el nom de Barcelona World Race”, assegura.

Esperant l’Ajuntament