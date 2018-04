El Barça i el Granollers es podrien trobar en semifinals

El Barça Lassa i el Fraikin BM Granollers es podrien trobar en unes hipotètiques semifinals de copa del Rei, segons el sorteig que es va fer ahir al Palau de Cibeles de Madrid. Abans, però, hauran de superar els seus rivals de quarts de final, el Recoletas Atlético Valladolid i l’Ángel Ximénez Avia Puente Genil, respectivament. En l’altra part del quadre, s’enfrontaran el Logronyo la Rioja-Helvetia Anaitasuna, i l’Ademar de Lleó-Quabit Guadalajara.

Després de la dolorosa eliminació europea, el Barça dipositarà totes les energies a tancar les sis jornades de lliga sense cedir cap més punt i a mantenir la seva hegemonia en la copa, on aspira a conquerir el seu cinquè títol consecutiu, el 22è en l’historial de la competició. El conjunt blaugrana s’estrenarà en la final a vuit de Madrid contra un debutant, l’Atlético de Valladolid, però farà bé de no refiar-se si té ben present l’últim precedent. No fa ni tres setmanes que Aron Pálmarsson va haver de resoldre el duel al poliesportiu Huerta del Rey amb un gol de falta (29-30) amb el temps totalment exhaurit. “És un equip que ja ens va costar moltíssim de guanyar a casa seva i, per tant, haurem d’estar molt concentrats i preparar molt bé el partit perquè no ens tornin a sorprendre”, va recordar Aleix Gómez, que ahir va assistir al sorteig en representació del club blaugrana. Al seu torn, el lateral del Fraikin BM Granollers Álex Márquez també va valorar l’emparellament contra el Puente Genil: “No hi ha cap rival fàcil. És veritat que t’has tret un pes de l’eliminatòria de quarts, però si mires endavant te’l pots trobar a semifinals [amb referència al Barça]. En tot cas, si vols arribar a la final aquest és el camí.”

La copa es disputarà del 4 al 6 de maig al Madrid Arena i durant la competició s’homenatjarà l’internacional català Albert Rocas, que ha hagut de deixar de jugar per culpa d’una lesió al turmell dret.