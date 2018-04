La calor del desert del golf Pèrsic afavoreix Ferrari

Sebastian Vettel es convertirà diumenge en el divuitè pilot de F-1 que arriba als 200 GP disputats –el quart en actiu, després d’Alonso (293), Räikkönen (273) i Hamilton (210)– i podria molt bé celebrar-ho des del graó més alt del podi del GP de Bahrain. No debades, el pilot alemany va derrotar els Mercedes de Hamilton i Bottas en l’anterior edició de la cursa del desert, que l’any passat era la tercera del curs. Aquest any la Xina i Bahrain han intercanviat els llocs respectius en el calendari, de manera que la primera parada del curs al golf Pèrsic és la segona cursa del mundial. Això fa que Ferrari tingui una oportunitat d’or per tastar el xampany del vencedor –substituït a Sakhir per un escumós afruitat– en dues curses seguides per primer cop des del 2010, quan Alonso va vèncer a Monza i Singapur.

El triomf de Vettel a Austràlia, fa quinze dies, el va fer possible en bona mesura l’atzar, per la neutralització que va trastocar la cavalcada de Hamilton. Però a Bahrain l’elevada temperatura ambiental afavoreix Ferrari, per bé que d’ençà del 2014 la cursa es disputa al capvespre, tal vegada per amagar el paisatge desolador que envolta el circuit, inaugurat el 2004. De fet, els dos pilots de Mercedes van haver de cuidar la mecànica a Melbourne per protegir-la del sobreescalfament. Un repte que serà força més feixuc a Bahrain, agreujat per la pols que el vent acostuma a arrossegar sobre la pista. En canvi, Ferrari reïx força millor quan la calor referma.

Honda estrena peces