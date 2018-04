155 al pàdel català

La pressió exercida per la Federació Espanyola de Pàdel que presideix el basc Alfredo Garbisu ha provocat la destitució del català Pere Hernández com a vicepresident de la Federació Internacional de Pàdel (FIP), càrrec electe que ocupava des del 2016, quan va ser escollit per àmplia majoria a Cascais per un període de quatre anys en una assemblea en què va renovar la presidència l’italià Daniel Patti. El català, que està lògicament dolgut però que no ha volgut fer declaracions, va accedir automàticament a la vicepresidència com el segon més votat de la categoria i va ser destituït de manera fulminant a través d’una carta que va rebre dimarts passat. El contingut literal no ha transcendit. Abans havia estat destituït com a membre de la federació espanyola pel mateix pecat: haver donat suport a la refundació del Comitè Olímpic Català i aparèixer en la foto de grup que es va fer en l’assemblea de l’organisme el 5 de setembre passat al costat d’altres presidents de federacions i dels màxims dirigents de l’esport català, en la qual el COC va aprovar per unanimitat impulsar una campanya en favor del sí en el referèndum de l’1 d’octubre. Hernández és president de la federació catalana des del 2012 i va ser reelegit el maig del 2017 superant amb amplitud Ramon Costa en les eleccions –les primeres de la jove federació catalana– amb un 62% dels vots.

Ja és curiós que Garbisu, que era el vicepresident de la federació basca, accedís al càrrec estatal per consens de la gran majoria de federacions –setze de divuit–, incloent-hi la catalana. El bilbaí, doncs, ha sucumbit a les pressions del Consell Superior d’Esports (CSD) malgrat haver mantingut una bona relació amb Hernández en el marc de la hipersensibilitat malaltissa del govern espanyol per destrossar qualsevol manifestació nacionalista catalana.

La destitució del directiu barceloní portarà cua i pot arribar a tenir conseqüències legals. Segons el punt 19.9 dels estatuts de la FIP, el mètode utilitzat sembla més que qüestionable. Els estatuts parlen d’una sèrie de supòsits per haver d’abandonar un càrrec directiu: insolvència, estar mèdicament impedit o psíquicament incapaç, condemnat per delicte criminal, la dimissió, infringir la confidencialitat, estar suspès per algun organisme nacional o internacional per un període superior als 90 dies o ser destituït en una assemblea. La destitució d’Hernández no s’ajusta a cap dels supòsits.

Catalunya, efervescent