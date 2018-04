Hernández impugnarà la seva destitució de la federació internacional

El president de la federació catalana de pàdel, Pere Hernández, ha confirmat avui que ha estat cessat com a vicepresident de la federació internacional per les pressions de la federació espanyola, tal i com va avançar l’Esportiu, però que pensa impugnar aquesta decisió per les “irregularitats” que hi ha hagut en tot el procés. Hernández ha fet aquest matí una roda de premsa acompanyat del secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, i del president de la UFEC, Gerard Esteva, que han avançat que donaran suport en totes les accions judicials que emprengui Hernández contra la federació espanyola i la internacional per haver-lo fet fora del càrrec.

Els tres han coincidit en què el cessament es va fer incomplint els estatuts de la federació internacional. Hernández ha admès que la fotografia de la constitució del nou COC va ser el detonant perquè el president de la federació espanyola exigís a la internacional que l’expulsessin.

Figueras ha avançat també que pensa portar al cas al Consejo Superior de Deportes per mirar de reconduir la situació amb el diàleg abans d’arribar a la via judicial o paral·lelament a la mateixa. En tot cas, no es descarta arribar, si cal, fins al TAS.