Hernández s’hi regira

El president de la Federacio Catalana de Pàdel, Pere Hernández, va denunciar ahir a la seu de la UFEC les “irregularitats” comeses pel president de la federació espanyola (FEP), Alfredo Garbisu, per provocar el seu cessament com a vicepresident de la federació internacional (FIP), que li va ser notificat dimarts de la setmana passada per carta. Hernández ha deixat en mans dels seus advocats les línies d’actuació: “Per restablir la meva honorabilitat, la del món del pàdel i per difondre la veritat.” Pel que fa a la FIP, no descarta recórrer al Tribunal d’Arbitratge de l’Esport.

Tal com va avançar L’Esportiu en l’edició de dissabte, Garbisu va posar el dit a l’ull del dirigent català quan el va veure en la foto de l’assemblea del Comitè Olímpic Català del 5 de setembre en què l’organisme va donar suport al sí en el referèndum de l’1 d’octubre. “O estàs amb Espanya o estàs contra Espanya”, deia el directiu basc en una carta tramesa a la FIP, en la qual acusava Hernández d’haver donat suport al referèndum i d’haver-se manifestat a favor de la independència, basant-se en la foto i en la seva presència en l’acte de l’organisme legal català. “Soc un esportista, no soc un polític. Estic orgullós de ser membre del COC, però des de la federació de pàdel, i per respecte a la diversitat, sempre ens hem mantingut en la neutralitat.”

Primer, el va cessar telefònicament com a vocal de la federació espanyola. Però per aconseguir l’objectiu de desterrar-lo de la internacional i d’acord amb els estatuts de l’organisme, necessitava una sanció. Malgrat que mai no la va poder acreditar –ni tan sols en requeriments posteriors al gener i el març–, va aconseguir incloure en l’ordre del dia de l’assemblea de la federació internacional del 12 d’octubre una proposta per aprovar el cessament d’Hernández. “Les votacions en l’assemblea requereixen majoria absoluta i em van ratificar en el càrrec”, va explicar el català. Garbisu, tossut, va seguir obcecat amb el tema: “Es va inventar una sanció, ho dic amb el cap ben alt, perquè ho demostrarem. Va emetre un segon certificat el 17 desembre en què deia que jo havia estat sancionat i destituït de manera permanent i definitiva com a membre de la junta directiva de la federació espanyola i això és una irregularitat gravíssima. Ell no pot certificar un acord de junta directiva. Només ho pot fer el secretari. Certifica una mentida i intenta enganyar una federació internacional. Garbisu ha instrumentalitzat una sanció que no existeix per aconseguir els seus objectius. Això és molt greu i espero que, donat el cas, n’hagi d’assumir les conseqüències.”

La federació espanyola és la mes forta del món i el seu president, perseverant, va seguir burxant fins que la FIP es va doblegar definitivament. L’italià Daniel Patti i la seva directiva van trobar una fórmula certament ridícula i més que impugnable per justificar la destitució. Van argumentar que havien descobert un punt en els estatuts que deia que els punts proposats en les assemblees no necessitaven la majoria absoluta per ser aprovats i que en feien prou amb la majoria simple. Retroactivament, van establir que amb els vots d’Espanya, l’Argentina i Portugal ja en feien prou –el vot és ponderat– per obtenir la majoria simple i van destituir Hernández. Tres federacions van votar a favor del català i la resta es van abstenir. “En totes les votacions, el secretari va demanar la majoria absoluta. Estudiem impugnar tota l’assemblea. Va ser molt desagradable, i el que va passar està tot gravat. Tant el secretari com el president de la FIP van dir que no havien rebut la notificació de cap sanció. La informació que donava base a la votació era esbiaixada i no procedia.”