L’aigua és femenina

El president de la Federació Catalana de Natació, Enric Bertran, reconeixia que no té explicacions per il·lustrar l’ostracisme que viu la natació masculina estatal, la setmana passada en una entrevista en aquest diari. La seva invisibilitat és una evidència. El campionat d’Espanya Open Primavera de Màlaga ho torna a demostrar. Avui s’arriba a la cinquena i última jornada amb tan sols un nedador, l’illenc Hugo González, classificat per a l’europeu de Glasgow, mentre que són quatre les nedadores que han aconseguit superar el duríssim cribratge dissenyat pels tècnics de la federació espanyola: les catalanes Mireia Belmonte, Jessica Vall i Marina Garcia i la madrilenya Jimena Pérez.

Ahir, la campiona olímpica va certificar la quarta mínima per a la cita continental, la dels 200 estils. Després de registrar les mínimes en les sèries i les semifinals, va complir l’última exigència: acabar entre les dues primeres a la final. Concretament va ser la vencedora amb una maca de 2:11.31, el segon millor temps a nivell europeu, i només la supera l’anglesa Siobahm Marie-O’Connor (2:09.80), que tot just s’acaba de convertir en la primera nedadora a renovar el títol dels 200 estils en els Jocs de la Commonwealth.

Belmonte ja tenia assegurada la presència a la cita europea en les proves dels 400, 800 i 1.500 lliure. En els 200 papallona no va complir la mínima en les semifinals, però després va brillar en la final i seria lògic que el cos tècnic l’inclogués per una prova en la qual es va penjar la medalla d’or als Jocs de Rio.

També necessitarà el vistiplau dels tècnics federatius serà la barcelonina Jessica Vall (Sant Andreu) que a la sessió de la tarda va quedar a les portes de la mínima requerida per a les semifinals dels 100 braça mentre que al matí havia aconseguit nedar per sota de la marca mínima requerida en les sèries preliminars. Va cobrir la distància amb un temps de 1:07.28, gairebé un segon per sota de la mínima i a la tarda va nedar lleugerament més lenta: 1:07.72. Tampoc va estar fina la nedadora del Sabadell, Marina Garcia, en els 100 braça i es va quedar sense bitllet.

Finalment, la castellonenca del Sant Andreu, Lidon Muñoz, de 22 anys, va rebaixar el rècord d’Espanya dels 50 lliures (25.21) en les semifinals. L’andreuenca va millorar deu dècimes el registre que havia establert a Sabadell fa un mes. La jornada es va completar amb la victòria de la sabadellenca Judith Ignacio en els 100 papallona i de la mallorquina del Terrassa Melani Costa en els 200 lliure.

Elles dominen el planter