Els Dracs se la juguen a França

Demà dissabte a les 18 h els Dracs de Badalona disputaran a la localitat francesa de Thonon-les-Bains (Alta Savoia), un partit decisiu per a la seva supervivència en l’EFL 18. La derrota que van encaixar com a locals el 24 de març contra el Milà Seamen (10-23), obliga l’equip català a guanyar si vol continuar en la competició. I és que no hi ha partits de tornada en la lligueta triangular de l’EFL. “Hem de guanyar per una bona diferència i esperar que el Thonon superi per pocs punts el Milà en l’últim partit. Serà complicat”, reconeix Òscar Calatayud, l’entrenador dels Dracs. Els seus jugadors sortiran al terreny de joc després de més d’onze hores de viatge en autocar, una circumstància que, de ben segur, no ajudarà a oferir un bon rendiment. “Sí, ens pot afectar, però no podem fer una altra cosa amb el pressupost que tenim”, lamenta Calatayud. Amb tot, l’únic precedent d’un enfrontament entre els Dracs i els Black Panters data de fa dos anys i va acabar amb un resultat favorable als negre-i-plata, que van derrotar, en un emocionant duel, el conjunt francès per 46-41. A banda de l’accident contra el campió italià, en l’EFL 18, la temporada dels badalonins és impecable: han estat campions de la copa d’Espanya i de la copa catalana i han guanyat els sis partits de la fase regular de l’LNFA.